Mücver nasıl yapılır? Mücver malzemeleri neler?

Köfteyi anımsatan görüntüsü ile mücver, besleyici ve doyurucu yiyecekler arasında yer alıyor. Mücver genellikle kahvaltı sofralarında tercih ediliyor. Sıcak veya soğuk servis edilebilir. Mücveri, yanında bir kase yoğurt ile tüketebilirsiniz. İşte kabak mücveri tarifi...