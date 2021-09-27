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Mücver nasıl yapılır? Mücver malzemeleri neler?

27.09.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mücver kahvaltıda, çay saatlerinde veya kutlamalarda sevilerek tüketilen yiyecekler arasında yer alıyor. Son derece doyurucu olan mücveri, kabak sevmeyenlere bile yedirtebilirsiniz. Mücver yapmak için gerekli olan malzemelerin arasında 3 adet kabak, yarım su bardağı un ve 2-3 dal yeşil soğan yer alıyor. İşte detaylar...

Köfteyi anımsatan görüntüsü ile mücver, besleyici ve doyurucu yiyecekler arasında yer alıyor. Mücver genellikle kahvaltı sofralarında tercih ediliyor. Sıcak veya soğuk servis edilebilir. Mücveri, yanında bir kase yoğurt ile tüketebilirsiniz. İşte kabak mücveri tarifi...

MÜCVER MALZEMELERİ

* Bir tutam dereotu * 3 adet kabak * Yarım demet maydanoz * Yarım su bardağı un * 2-3 dal yeşil soğan * 3 adet yumurta * Tuz * Karabiber * Pul biber

MÜCVER NASIL YAPILIR?

MÜCVER NASIL YAPILIR?
Kabakları soyun ve rendenin iri kısmında rendeleyin. Maydanoz, yeşil soğan ve dereotunu küçük küçük doğrayın.
Yumurtaları derin kaba alın ve üzerine un ekleyerek pürüzsüz kıvama gelene dek çırpın. Suyu iyice sıkılan kabakları, baharatları, maydanozu, yeşil soğanı ve doğranmış dereotunu ekleyip karıştırdıktan sonra mücver harcı hazır olacak.
Teflon tavaya az miktarda sıvı yağ alın ve kabak karışımından bir kaşık dökün. Mücverleri arkalı önlü kızartın ve ardından kağıt havlu serilmiş kağıda alın. Afiyet olsun...
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