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Müge Anlı'da aranan Ayşe Bağcı olayında sapık muavinin kirli çamaşırları ifşa oldu 'koltuğu yatırırken...'

31.08.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı'nın dün yayınlanan bölümde 24 yaşındaki Ayşe Bağcı'yı aramaya çıkan anne ve baba, çocuklarının otobüs yolculuğunda tanıştığı evli bir muavine kaçtığını söyleyerek yardım istemişti. 31 Ağustos son bölümde o muavin hakkında yayına bağlanan ve mağdur olduklarını söyleyen tanıklar canlı yayına bağlandı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Konya'dan katılan Mehmet ve Fatma Bağcı çifti, 24 yaşındaki üniversite son sınıf öğrencisi kızları Ayşe Bağcı'nın sınav için Samsun'a giderken otobüs muaviniyle kaçtığını söyleyerek Müge Anlı'dan yardım istedi

SAPIK MUAVİN İFŞA OLDU

Aile, Mücahit isimli erkekle kaçan kızlarının Trabzon'da evli ve çocuklu Mücahit'le birlikte kaldığını belirtti.
Müge Anlı'nın ekibiyle görüşen Mücahit'in kendisinde şeytan tüyü olduğu, çok pratik ve tatlı dilli olması nedeniyle kadınları çok çabuk etkilediği hatta etrafındaki kadınların kendisine "Senin gibi eşim olsun, 4 bin lira borcum olsun." dediği aktarıldı.
Yayına bağlanan Mücahit, "Ayşe'yle otobüste tanıştık. Ayşe uyurken dik olan koltuğunu ayağıya indirirken Ayşe korktu ve korkuyla elimi tuttu. O sırada bakıştık" dedi.
Evli ve çocuğu olduğunu itiraf eden Mücahit, Ayşe'nin de resmi nikahlı eşinin de bunu kabul ettiğini söyledi. Ayrıca Mücahit'in Sümela Manastrı'nda turistlere çarparak telefonunu düşürdüğü ve turistlerden 2 bin lira aldığı da ortaya çıktı. Yayın sırasında bu iddiayı da Mücahit kabul etti. Zenginden alıp fakire verdiğini de ekledi.
Baba Mehmet, muavin Mücahit "Üç harflilerle evliyim" dediğini de aktardı. Ayşe ve Mücahit'in imam nikahı da kıydıkları öğrenildi.

Yayın sırasında Mücahit'in Ayşe'nin omzuna dokunup sallaması da herkesi tedirgin etti. Sarsma sırasında Ayşe'nin donup kalması da dikkat çekti.
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