Müge Anlı ne zaman başlayacak? Açıklama geldi! Müge Anlı yeni sezon ne zaman?

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı merak konusuydu. Her bölüm farklı bir hikayenin işlendiği ve Türkiye gündemini sarsan olayların yaşandığı program, gelen haberle izleyicilerini heyecanlandırdı.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ekranların sevilen programlarından olan Müge Anlı ile Tatlısert’in yeni sezonu için beklenen açıklama sonunda yapıldı.

SEZON FİNALİ YAPMIŞTI Sevilen program sezon finaline girmiş ve uzun bir süre yeni bölümleri yayınlanmamıştı.

"10 GÜN SONRA BERABERİZ" Sosyal medya platformu Instagram hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Müge Anlı "Kavuşmamıza çok az kaldı... Allah'ın izniyle 10 gün sonra beraberiz" şeklinde konuştu.