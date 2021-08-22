MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Müge Anlı ne zaman başlayacak? Açıklama geldi! Müge Anlı yeni sezon ne zaman?

Müge Anlı ne zaman başlayacak? Açıklama geldi! Müge Anlı yeni sezon ne zaman?

22.08.2021 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her bölümüyle reyting listelerini zorlayan, ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'ten yeni bir haber geldi. Uzun bir süredir yeni bölümleri yayınlanmayan ve sezon finali yapmış olan sevilen program için Müge Anlı tarafından tarih duyurusu yapıldı. Peki Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni sezon ne zaman? İşte merak edilenler...

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı merak konusuydu. Her bölüm farklı bir hikayenin işlendiği ve Türkiye gündemini sarsan olayların yaşandığı program, gelen haberle izleyicilerini heyecanlandırdı.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ekranların sevilen programlarından olan Müge Anlı ile Tatlısert’in yeni sezonu için beklenen açıklama sonunda yapıldı.

SEZON FİNALİ YAPMIŞTI

SEZON FİNALİ YAPMIŞTI
Sevilen program sezon finaline girmiş ve uzun bir süre yeni bölümleri yayınlanmamıştı.

"10 GÜN SONRA BERABERİZ"

"10 GÜN SONRA BERABERİZ"
Sosyal medya platformu Instagram hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Müge Anlı "Kavuşmamıza çok az kaldı... Allah'ın izniyle 10 gün sonra beraberiz" şeklinde konuştu.

30 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR!

30 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR!
Müge Anlı'nın paylaşımı sonrasında programın resmi hesabından yapılan paylaşımda da "Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı 30 Ağustos Pazartesi atv'de" ifadeleri kullanıldı. 30 Ağustos Pazartesi günü itibariyle ATV'nin sevilen programı Müge Anlı yeni bölümleriyle devam edecek.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
atv Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dehşet evi! Eşi ve oğlunu öldürüp kendini astı

Dehşet evi! Eşi ve oğlunu öldürüp kendini astı

Kan donduran olay! Afgan kişi tartıştığı kadını katletti

Kan donduran olay! Afgan kişi tartıştığı kadını katletti

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

'Şok ev'lere baskın! Bu halde yakalandılar

'Şok ev'lere baskın! Bu halde yakalandılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

İddialı dekoltesiyle dikkat çekti! Emir Sarıgül sorulunca...

İddialı dekoltesiyle dikkat çekti! Emir Sarıgül sorulunca...

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kurtlar Vadisi Çakır'ın kızı tesettüre girdi! "Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka!"

Kurtlar Vadisi Çakır'ın kızı tesettüre girdi! "Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka!"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Çalışanları çileden çıktı! Amerika'da dava şoku

Çalışanları çileden çıktı! Amerika'da dava şoku

Tatil pozlarıyla olay oldu! Yasin Obuz sessiz kalmadı

Tatil pozlarıyla olay oldu! Yasin Obuz sessiz kalmadı

Süper minili fotoğrafları nefes kesti! “Evdeyim bebeğim”

Süper minili fotoğrafları nefes kesti! “Evdeyim bebeğim”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.