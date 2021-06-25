Müge Anlı ne zaman sezon finali yapacak? Müge Anlı ne zaman bitecek?

Müge Anlı’nın sunumuyla ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugüne kadar birçok suçlu ve kayıp kişi bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü ile beraber çalışan Müge Anlı, birçok cinayeti de çözüme kavuşturdu. Yaz aylarına girilmesiyle beraber ise her program gibi sezon finali verecek olan programın ne zaman sona ereceği ise merak ediliyor. Peki Müge Anlı ne zaman bitecek?

Müge Anlı sezon finali ne zaman?

Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli program 2 Temmuz 2021 tarihinde sezon finali ile ekranda olacak.

Müge Anlı kimdir? 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Müge Anlı, Marmara Üniversitesi’nde İletişim Fakültesini bitirmiştir.

Buradan mezun olduktan sonra ise yüksek lisans için Kadir Has Üniversitesi’ne başvurmuş ve burada da Hukuk bölümü üzerine aldığı eğitimi tamamlamıştır.

Anlı, sunuculuk ve televizyonculuk kariyerine ilk olarak Kanal D ekranlarında başlamıştır. Burada magazin dünyasının önemli isimlerinden biri olan Şenay Düdek ile beraber “Dobra Dobra” programını yapmıştır. Beğeni toplayan programın ikinci sezonunu ise yine önemli isimler arasında bulunan Pakize Suda ile tamamlamıştır.