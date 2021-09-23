Müge Anlı’nın paylaşımı olay yarattı! Beğeni butonu çöktü

Yıllardır ATV ekranlarında program yapan Müge Anlı, geçtiğimiz aylarda Instagram hesabı açtı. Kısa sürede 2,2 milyon takipçiye ulaşan Anlı, günlük hayatından ve programından kesitleri de sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor. ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINA BEĞENİ YAĞIYOR Dün saçlarını kıvırcık yaptıran Anlı, annesinin kendisini çocukluk haline benzetmesiyle yıllar öncesine ait bir fotoğrafını paylaştı. Çocukluk fotoğrafıyla şu anki halini takipçileriyle paylaşan başarılı sunucu, "Annem akşam saçlarımı görünce, hemen bu çocukluk fotoğrafımı ortaya çıkardı" notunu yazdı. Anlı'nın paylaşımına dakikalar içinde binlerce yorum yapılırken 177 binden fazla da beğeni aldı.

İşte ünlülerin çocukluk halleri!

Şimdiler de iki kız çocuğunun annesi olan bu güzel kadın iri gözlerinden kendisini ele veriyor.

Bakışlarının hala oluşu belki de tanınmasına biraz daha yardımcı olabilir.

MERYEM UZERLİ Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan karakterine hayat vermesiyle hayatımıza giren güzeller güzeli oyuncu Meryem Uzerli...

Şimdilerde genç kızların sevgilisi olan bu oyuncuyu tanıyamayan yoktur. Behlül'ümüz olur kendisi.