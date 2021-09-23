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Müge Anlı’nın paylaşımı olay yarattı! Beğeni butonu çöktü

23.09.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların sevilen ismi Müge Anlı, bir süre önce Instagram hesabı açtı. Instagram hesabını açtığı gün bir milyondan fazla takipçiye ulaşan Müge Anlı rekor kırdı. Paylaşımları büyük ilgi çeken Müge Anlı bu sefer çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Yıllardır ATV ekranlarında program yapan Müge Anlı, geçtiğimiz aylarda Instagram hesabı açtı. Kısa sürede 2,2 milyon takipçiye ulaşan Anlı, günlük hayatından ve programından kesitleri de sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINA BEĞENİ YAĞIYOR

Dün saçlarını kıvırcık yaptıran Anlı, annesinin kendisini çocukluk haline benzetmesiyle yıllar öncesine ait bir fotoğrafını paylaştı. Çocukluk fotoğrafıyla şu anki halini takipçileriyle paylaşan başarılı sunucu, "Annem akşam saçlarımı görünce, hemen bu çocukluk fotoğrafımı ortaya çıkardı" notunu yazdı.

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Anlı'nın paylaşımına dakikalar içinde binlerce yorum yapılırken 177 binden fazla da beğeni aldı.

İşte ünlülerin çocukluk halleri!

Şimdiler de iki kız çocuğunun annesi olan bu güzel kadın iri gözlerinden kendisini ele veriyor.
Bakışlarının hala oluşu belki de tanınmasına biraz daha yardımcı olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Instagram
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