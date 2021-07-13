Müge Anlı yeni sezon ne zaman? Müge Anlı'nın yeni bölümleri ne zaman başlayacak?

Hafta içi her gün ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı geçtiğimiz günlerde sezon finali bölümü ile yayınlanmıştı. Yüksek reytingleriyle bilinen programın yeni sezon yayın tarihi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak?