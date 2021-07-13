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Müge Anlı yeni sezon ne zaman? Müge Anlı'nın yeni bölümleri ne zaman başlayacak?

13.07.2021 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin yüksek reytingleriyle bilinen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert geçtiğimiz günlerde sezon finali bölümü ile yayınlanmıştı. Sevilen programın yeni sezon yayın tarihi ve ayrıntıları izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. 2 Temmuz'da sezon finali yapan programın ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki Müge Anlı yeni sezon ne zaman? Müge Anlı'nın yeni bölümleri ne zaman başlar? İşte ayrıntılar...

Hafta içi her gün ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı geçtiğimiz günlerde sezon finali bölümü ile yayınlanmıştı. Yüksek reytingleriyle bilinen programın yeni sezon yayın tarihi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak?

Müge Anlı yeni sezon ne zaman?

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı geçtiğimiz günlerde sezon finali olmuştu.
Sevilen programın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Müge Anlı'nın yeni sezonu için geri sayım başladı.
Her bölümde Türkiye'nin gündemine oturan farklı olayların gündeme geldiği programın henüz yeni sezon yayın tarihi belli olmadı.
Ancak programın sonbahar döneminde Eylül ayında başlaması bekleniyor.
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Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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