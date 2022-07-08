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Muğla'da bayram trafiği havadan ve karadan denetlendi

08.07.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da bayram trafiği havadan ve karadan denetlendi

Muğla ve ilçelerinde Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla havadan ve karadan trafik denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bodrum-Milas, Yatağan-Menteşe, Gökova-Marmaris-Köyceğiz kara yollarını helikopterle denetledi. Ekipler, bu yollarda kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüleri, bölgedeki ilgili ekiplere bildirdi.

Uygulama noktalarında denetim yapan trafik ekipleri de sürücüleri durdurarak trafik kuralları konusunda uyardı.

Bayram süresince Bodrum ve diğer ilçelerde devam edecek uygulamayla sürücülerin ve yolcuların dinlendirilmesi, trafikte daha rahat seyretmeleri amaçlanıyor.

Polis helikopterinden yapılan denetimler, AA kameralarınca görüntülendi. Menteşe, Ula ve Milas girişindeki yoğunluk kameraya yansıdı. Sakar Rampası ve Gökova Kavşağı'nda da trafiğin yoğun olduğu gözlendi.

- Fethiye

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, trafik kazalarının önlenmesine yönelik ilçe girişinde ve kentin farklı noktalarında uygulama yapıldı.

Sürücülere ve yolculara genel trafik kuralları, hız ile emniyet kemeri kullanımı konularında bilgilendirmede bulunuldu. Denetim sonucu trafik kurallarına uymadıkları belirlenen sürücülere idari para cezası uygulandı.

- Bodrum

Milas-Bodrum kara yolunda yoğun araç kuyruğu oluştu. Yaşanan yoğunluğa polis ekiplerince zaman zaman müdahale edildi.

Bodrum girişinde ve kavşaklarda yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafik akışı durma noktasına geldi.

Polis ekipleri sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Muğla'da bayram trafiği havadan ve karadan denetlendi

Muğla'da bayram trafiği havadan ve karadan denetlendi

Muğla'da bayram trafiği havadan ve karadan denetlendi

Muğla'da bayram trafiği havadan ve karadan denetlendi

Muğla'da bayram trafiği havadan ve karadan denetlendi

Muğla'da bayram trafiği havadan ve karadan denetlendi

Muğla'da bayram trafiği havadan ve karadan denetlendi

Muğla'da bayram trafiği havadan ve karadan denetlendi

Muğla'da bayram trafiği havadan ve karadan denetlendi

Muğla'da bayram trafiği havadan ve karadan denetlendi

Muğla'da bayram trafiği havadan ve karadan denetlendi

Muğla'da bayram trafiği havadan ve karadan denetlendi

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polis Muğla Bodrum Fethiye

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