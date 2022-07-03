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Muğla'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor

03.07.2022 01:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor

Muğla'da İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman yangını riskinin bölgede devam etmesi nedeniyle ormanlık alanlarda devriye görevi yürütüyor.

Hisarönü Mahallesi'nin Bördübet mevkisinde, 21 Haziran'da başlayan ve ekiplerin yoğun müdahaleleri sonucu söndürülen orman yangının ardından il genelinde denetimler artırıldı.

AFAD, hafta sonu Muğla'da beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle orman yangını riskine karşı uyarı yaptı.

Bu kapsamda Muğla ve ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda devriyeler artırıldı.

Kentte 565 personel 107 araçla özellikle yangın riskinin olduğu ormanlık alanlarda devriye görevi icra etti.

Ekipler tarafından bazı ormanlık alanlar şerit çekilerek giriş çıkışlara kapatıldı.

Muğla'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor

Muğla'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor

Muğla'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor

Muğla'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor

Muğla'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor

Muğla'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor

Muğla'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor

Muğla'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor

Muğla'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor

Muğla'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor

Muğla'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor

Muğla'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor

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Muğla jandarma

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