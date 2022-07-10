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Muğla'nın turistik ilçelerinde bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor

10.07.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın turistik ilçelerinde bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı tatilini Muğla'nın turistik ilçeleri Fethiye, Bodrum ve Ula'da geçiren turistler trafikte yoğunluğa neden oldu.

Tatil boyunca il genelinde polis ve jandarma ekipleri turizm merkezlerinin gidiş ve dönüş istikametlerinde trafik uygulaması yapıyor.

Kurban Bayramı tatilini Fethiye ilçesinde geçirmek isteyenler, Fethiye-Ölüdeniz yolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Kara yolundaki kavşaklarda jandarma ekipleri önlem aldı. Zaman zaman duran trafikteki akış, kolluk kuvvetlerince kontrollü olarak sağlandı.

Uzun süre kuyrukta beklemeyi istemeyen bazı tatilciler de araçlarını yol kenarlarına park etti ve yürüyerek denize ulaşmaya çalıştı.

Bodrum'da da Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Gümbet Kavşağı ve Yokuşbaşı mevkisi ile Konacık istikametinde zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Ula'da ise Akyaka'da zaman zaman durma noktasına gelen trafiğe jandarma ekipleri müdahale ediyor.

Muğla'nın turistik ilçelerinde bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor

Muğla'nın turistik ilçelerinde bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor

Muğla'nın turistik ilçelerinde bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor

Muğla'nın turistik ilçelerinde bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor

Muğla'nın turistik ilçelerinde bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor

Muğla'nın turistik ilçelerinde bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor

Muğla'nın turistik ilçelerinde bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor

Muğla'nın turistik ilçelerinde bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor

Muğla'nın turistik ilçelerinde bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor

Muğla'nın turistik ilçelerinde bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor

Muğla'nın turistik ilçelerinde bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor

Muğla'nın turistik ilçelerinde bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 10 Temmuz Pazar

İmsak
04:04
Sabah
05:48
Öğle
13:17
İkindi
17:08
Akşam
20:36
Yatsı
22:12
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

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