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Muhteşem Yüzyıl dizisinin 'Mihrimah Sultan'ı büyüdü! Son hali büyüledi

01.03.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Mihrimah Sultan'ın kızı rolündeki Kayra Zabcı artık büyüdü. Nurgül Yeşilçay'a benzerliğiyle de dikkat çeken yetenekli oyucu, yeni dizisi "Canım Annem" ile her gün TV 8 ekranlarında.

İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim gören ve henüz 20 yaşındaki genç yıldız Kayra Zabcı, başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine topluyor.

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13 yaşında katıldığı çocuk model yarışması ile Türkiye ve dünyada dereceler alan Zabcı, ardından oyunculuk kariyerine hızlıca adım atmıştı.

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NURGÜL YEŞİLÇAY'A BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

"Vatanım Sensin", "Doğduğun Ev Kaderindir", "Aşktan Kaçılmaz" gibi birçok başarılı yapımda ve reklam filmlerinde yer alan Zabcı'nın kariyerindeki dönüm noktası ise "Muhteşem Yüzyıl" oldu. Dizide Mihrimah Sultan'ın kızı rolüyle öne çıkan yetenekli oyuncu, "Gülperi" dizisinde ise Nurgül Yeşilçay'ın gençliğini canlandırmış ve Yeşilçay'a benzerliğiyle de dikkatleri çekmişti.
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Genç yıldız Kayra Zabcı şu sıralar TV 8 ekranlarında her gün yayınlanmaya başlayan "Canım Annem" dizisinde Oya karakterini canlandırıyor.

Ünlü çocuk oyuncuların değişimi

'Çitlenbik' rolüyle tanınan Küçüktepe, başarılı oyunculuk performansı sayesinde 1972 yılına kadar aynı rolle sinema filmlerinde boy gösterdi.

'Çitlenbik' rolüyle tanınan Küçüktepe, başarılı oyunculuk performansı sayesinde 1972 yılına kadar aynı rolle sinema filmlerinde boy gösterdi.

Yumurcak'ı kurtarırken öldürüldüğü sahne seyircinin gözlerini doldurmuş sokak çocuğu Çitlenbik'in vefakarlığı ise izleyicinin içini ısıtmıştı.

Yumurcak'ı kurtarırken öldürüldüğü sahne seyircinin gözlerini doldurmuş sokak çocuğu Çitlenbik'in vefakarlığı ise izleyicinin içini ısıtmıştı.

İhsan Küçüktepe'nin bir sonraki rolü ise 1975 yılında çekilen Aşk-ı Memnu isimli dizideki Beşir karakteri olacak

İhsan Küçüktepe'nin bir sonraki rolü ise 1975 yılında çekilen Aşk-ı Memnu isimli dizideki Beşir karakteri olacak

Aşk-ı Memnu'nun ilk Beşir'i İhsan Küçüktepe, daha sonra 1977 yılında İbo ile Güllüşah filminde sokak çocuğunu oynadı.

Aşk-ı Memnu'nun ilk Beşir'i İhsan Küçüktepe, daha sonra 1977 yılında İbo ile Güllüşah filminde sokak çocuğunu oynadı.

Kamera arkasını daha çok sevdiği söylenen Küçüktepe 2004 yılına kadar ekran önüne geçmedi.

Kamera arkasını daha çok sevdiği söylenen Küçüktepe 2004 yılına kadar ekran önüne geçmedi.
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