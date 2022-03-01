Muhteşem Yüzyıl dizisinin 'Mihrimah Sultan'ı büyüdü! Son hali büyüledi

İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim gören ve henüz 20 yaşındaki genç yıldız Kayra Zabcı, başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine topluyor.

13 yaşında katıldığı çocuk model yarışması ile Türkiye ve dünyada dereceler alan Zabcı, ardından oyunculuk kariyerine hızlıca adım atmıştı.

NURGÜL YEŞİLÇAY'A BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

"Vatanım Sensin", "Doğduğun Ev Kaderindir", "Aşktan Kaçılmaz" gibi birçok başarılı yapımda ve reklam filmlerinde yer alan Zabcı'nın kariyerindeki dönüm noktası ise "Muhteşem Yüzyıl" oldu. Dizide Mihrimah Sultan'ın kızı rolüyle öne çıkan yetenekli oyuncu, "Gülperi" dizisinde ise Nurgül Yeşilçay'ın gençliğini canlandırmış ve Yeşilçay'a benzerliğiyle de dikkatleri çekmişti.



Genç yıldız Kayra Zabcı şu sıralar TV 8 ekranlarında her gün yayınlanmaya başlayan "Canım Annem" dizisinde Oya karakterini canlandırıyor.