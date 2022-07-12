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Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışması sürüyor

12.07.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışması sürüyor

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 32 gündür sürüyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için su altı ve üstünün yanı sıra çay kenarındaki kayalık, ağaçlık alanlar kontrol ediliyor.

Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri ile Siirt jandarma, UMKE, AFAD ekipleri ve güvenlik korucuları ile oluşan 130 kişilik ekibin görev aldığı çalışmalar, Müküs köprüsü ve Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Hacımehmet köyü ile Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali mevkisinde gerçekleştiriliyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da Müküs Çayı'nda akıntıya kapılmış, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılmasına karşın kurtarılamamıştı. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapılmıştı.

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışması sürüyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışması sürüyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışması sürüyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışması sürüyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışması sürüyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışması sürüyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışması sürüyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışması sürüyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışması sürüyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışması sürüyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışması sürüyor

Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışması sürüyor

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