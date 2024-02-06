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  4. Murat Özarı çok sinirlendi! "Acun Ilıcalı'yı delirttiler ne istediklerini söylüyorum..."

Murat Özarı çok sinirlendi! "Acun Ilıcalı'yı delirttiler ne istediklerini söylüyorum..."

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.02.2024 16:09 | Son Güncelleme:
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Survivor All Star 2024 heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran fenomen yarışma programında Acun Ilıcalı'nın sinirlendiği anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü televizyoncu yarışmacılara sinirlenip sandalye fırlattı. O anlar Survivor Ekstra programında masaya yatırıldı. Murat Özarı, Acun Ilıcalı'nın neden bu hale geldiğini açıkladı...

Tv8'in sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor All Star'da heyecan hiç bitmiyor. Her bölümü olaylı geçen fenomen yarışmanın yeni bölüm fragmanına Acun Ilıcalı'nın sinirlendiği anlar damga vurdu.

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CANLI YAYINDA ÇOK SİNİRLENDİ

Yarışmacılara sinirlenen Acun Ilıcalı adeta çılgına döndü ve konseyde "Siz ne istiyorsunuz?" diyerek bağırdı
Sinirlerine hakim olamayan Ilıcalı sandalye fırlattı.
Survivor'daki bu görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Survivor Ekstra programında da bu anlar masaya yatırıldı.

ACUN ILICALI'NIN NEDEN BU HALE GELDİĞİNİ AÇIKLADI

ACUN ILICALI'NIN NEDEN BU HALE GELDİĞİNİ AÇIKLADI
Murat Özarı Acun Ilıcalı'nın neden bu hale geldiğini açıkladı. Özarı; 'Ben söyleyeyim mi yarışmacıların ne istediğini diskalifiye olmak istiyorlar. Soruyor çünkü. Adamı delirttiler. Neden dersen bu kadar istismar olmaz. Bir adam var patron ve Survivor'ın kurucusu artık adamı son raddeye getirdiler.
Bu yarışmacılardan bir tanesini diskalifiye etmezseniz. Bu iş böyle gidecek çünkü bunlar hiç laf dinlemiyorlar. Hiç söz dinlemiyorlar. Bunlar aldı başını gidiyor.' dedi.
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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı murat özarı
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