Murat Özarı çok sinirlendi! "Acun Ilıcalı'yı delirttiler ne istediklerini söylüyorum..."

Tv8'in sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor All Star'da heyecan hiç bitmiyor. Her bölümü olaylı geçen fenomen yarışmanın yeni bölüm fragmanına Acun Ilıcalı'nın sinirlendiği anlar damga vurdu.



CANLI YAYINDA ÇOK SİNİRLENDİ

Yarışmacılara sinirlenen Acun Ilıcalı adeta çılgına döndü ve konseyde "Siz ne istiyorsunuz?" diyerek bağırdı

Sinirlerine hakim olamayan Ilıcalı sandalye fırlattı.

Survivor'daki bu görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Survivor Ekstra programında da bu anlar masaya yatırıldı.

ACUN ILICALI'NIN NEDEN BU HALE GELDİĞİNİ AÇIKLADI Murat Özarı Acun Ilıcalı'nın neden bu hale geldiğini açıkladı. Özarı; 'Ben söyleyeyim mi yarışmacıların ne istediğini diskalifiye olmak istiyorlar. Soruyor çünkü. Adamı delirttiler. Neden dersen bu kadar istismar olmaz. Bir adam var patron ve Survivor'ın kurucusu artık adamı son raddeye getirdiler.