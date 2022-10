Murat Uluç, 3 sezon sonra dönüş yaptığı futbolda gol sevinci yaşadı

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen ve ligin en tecrübeli ismi konumundaki Murat Uluç, takımının Efeler 09 Spor FK'ye 2-1 yenildiği maçta attığı golle uzun süre ara verdiği futbola golle dönmenin sevincini yaşıyor.

Futbolu 2018-2019 sezonu sonunda noktalayan Murat Uluç, kariyerini tamamladıktan sonra Altay'da çeşitli görevler yaptı. Murat Uluç, bu sezon başında tekrar futbola döndü. 15 Mayıs 1981 doğumlu Murat Uluç, Spor Toto 1. Lig'de en tecrübeli isim konumunda bulunurken, 41 yaşındaki bu oyuncuyu aynı yaştaki takım arkadaşı İbrahim Öztürk, 39 yaşındaki Eyüpsporlu Umut Bulut ve 38 yaşındaki Pendikspor'dan Erdem Özgenç ile Altay'dan Marco Paixao izliyor.

- "Gol atmak müthiş bir duygu"

Spor Toto 1. Lig'de Altay'la 4 maçta 60 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı ekibin elendiği Ziraat Türkiye Kupası 3. turundaki Efeler 09 Spor FK maçında ise takımının tek golünü kaydetti.

Golün bir santrafor için olmazsa olmaz olduğunu kaydeden Murat Uluç, "Benim gol şansım fazladır. Efeler 09 maçında da Nurettin'in ortasında seken top önümde kaldı ve değerlendirdim. Gol atmak müthiş bir duygu. Uzun bir süre sonra gol atmanın duygusu paha biçilmez." dedi.

- Teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun teklifiyle futbola döndü

Murat Uluç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon Süper Lig'de yer aldıkları sezonda teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun teknik ekibinde yer aldığını hatırlattı.

Sezon başında kulübün transfer yasağı nedeniyle Kaloğlu'nun kendisine tekrar lisans çıkartma teklifinde bulunduğunu hatırlatan Murat Uluç, şöyle konuştu:

"Daha önce eksik oyuncu olduğunda antrenmanlarda yer alıyordum. Sezon başında Marco Paixao'nun takımda kalıp kalmayacağı da belli değildi. Bunun üzerine Sinan hoca, bana 'Senin lisansını çıkartalım.' dedi. Kim oynamak istemez, ben de kabul ettim. Zaten yenilenen Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynamayı çok istiyordum. Futbolu bırakırken de 1-2 sene daha oynayabileceğime inanıyordum. Ama o dönem başkanımız Özgür Ekmekçioğlu, benden antrenör olmamı istedi."

- "Hedefimiz ligde kalmak"

Bu sezon yaşanan sıkıntılardan dolayı transfer yapamadıklarına dikkati çeken Murat Uluç, hedeflerinin ligde kalmak olduğunu dile getirdi.

Ligde kalmak için mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayan Murat, "Bizim hedefimiz ligde kalmak, bu ligde kalmak için her şeyi yapmaya çalışacağız. Zaten bu mücadeleyi de elimizden geldiği kadar gösteriyoruz. Aramızda tecrübeli isimlerin yanında genç futbolcular da var, hep birlikte bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu konuda en büyük desteğimiz her zamanki gibi Büyük Altay taraftarı. Onlar bizim her zaman yanımızda oldu. Bu sezon farklı bir sezon, o nedenle onlardan da farklı bir destek bekliyoruz. Bu takıma sabır göstermeleri gerekiyor. Eğer bu ligde kalacaksak bunu hep birlikte başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.