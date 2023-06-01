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  4. Nagihan Karadere derin bacak dekoltesiyle verdiği pozla olay oldu! "Vay be neydin ne oldun"

Nagihan Karadere derin bacak dekoltesiyle verdiği pozla olay oldu! "Vay be neydin ne oldun"

01.06.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Nagihan Karadere, Survivor All Star 2022 ile ekrana dönmüş ancak yine istediği şampiyonluğu kazamayınca hem Acun Ilıcalı'ya hem de Nisa'ya kızmıştı. Değişimiyle dikkat çeken Survivor Nagihan derin bacak dekoltesiyle olay oldu.

Survivor 2022'de son olarak yarışan ve "Bir daha asla adaya" gitmem diyen Nagihan Karadere yarışma sonrasında sık sık açıklamalarıyla gündeme gelmiş ve Acun Ilıcalı'ya da sert çıkmıştı.

Sağlık sorunları da yaşayan Nagihan Karadere değişimiyle de gündeme geliyor. Nagihan Karadere yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü.

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Ünlü atlet Nagihan Karadere'nin son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Survivor yarışmacısı son olarak katıldığı bir gecede derin bacak ve göğüs dekoltesiyle gündeme geldi.

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"Muhteşem bir gecede ben de yılın girişimci iş kadını ödülümü aldım" diyen ünlü yarışmacının pozlarını görenler "Vay be Nagihan", "Neydin ne oldun", "Yıllanmış şarap gibisin", "Gittikçe güzelleşiyorsun" yorumlarında bulundu.

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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Nagihan Karadere Acun Ilıcalı istedi

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