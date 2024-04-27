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Çöl tozları orayı kötü etkiledi 'Türkiye'deki en kirli hava' yaptı! Bakanlık 'ciddi' diyerek uyardı

27.04.2024 10:06
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Çöl tozlarının etkili olduğu Samsun, hafta sonuna Türkiye’nin ‘en sağlıksız’ havası ile başladı. Bakanlık tarafından yapılan uyarıda “Hassas gruplar ciddi sağlık sorunları yaşayabilir. Genel halkın bazı sağlık etkileri yaşaması muhtemeldir” ifadeleri yer aldı.

Çöl tozları orayı kötü etkiledi 'Türkiye'deki en kirli hava' yaptı! Bakanlık 'ciddi' diyerek uyardı

Ortalama 2 bin 500 kilometre uzaklıktaki Kuzey Afrika’dan gelen çöl tozları, Karadeniz’in en gözde şehri Samsun’da hayatı olumsuz etkiledi. Sis gibi şehrin üzerine çöken toz bulutu, dün akşam saatlerinde etkili olan yağmurla yere düştü. Kapalı ve puslu bir havayla hafta sonuna uyanan Samsunlulara, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı web sayfasında ’sağlıksız hava’ uyarısı yapıldı.

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“HAVA KALİTESİ SAĞLIKSIZ, HASSAS GRUPLAR CİDDİ SAĞLIK SORUNLARI YAŞAYABİLİR”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı (UHKİA) verilerinde Samsun’un İlkadım ilçesinde hava kalitesi ‘hassas’ durumdan ‘sağlıksız’ seviyeye yükseldi.

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Hava kirliliğinin 157 hava kalitesi indeksine yükseldiği duyurulan Samsun’da UHKİA’dan tarafından “Hassas gruplar ciddi sağlık sorunları yaşayabilir. Genel halkın bazı sağlık etkileri yaşaması muhtemeldir” uyarısı yapıldı.

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Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı verilerine göre Samsun’daki hava kalitesinin son 1 hafta ‘iyi’den, ‘orta’, ‘hassas’ ve ‘sağlıksız’a doğru yükseldiği görüldü. Öte yandan Bafra, Canik ve Tekkeköy ilçelerinin hava kalitesi de ’hassas’ seviyede olduğu sayfada yer aldı. (İHA)

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AW191509_08Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun çöl tozu hava
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