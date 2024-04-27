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'Tam unutuldu derken...' Kızılcık Şerbeti'ne Eylem Tok sahnesi damga vurdu! Sosyal medyada gündem oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.04.2024 09:57
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Cuma akşamlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti dizisinde Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği kazanın faili 17 yaşındaki firari Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok’a gönderme yapıldı. Dizideki Eylem Tok sahnesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

'Tam unutuldu derken...' Kızılcık Şerbeti'ne Eylem Tok sahnesi damga vurdu! Sosyal medyada gündem oldu

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Barış Kılıç ve Müjde Uzman gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi son bölümüyle sosyal medyayı salladı.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği kazanın faili 17 yaşındaki firari Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok’a gönderme yapıldı.

euylem tok

Ömer'in Metehan'a aldığı arabayla Metehan bir araba çetesiyle arkadaş olurken son bölümde yarış yapan Metehan arabasını arkadaşı Ateş'e kaptırdı.

kızılcık 2

O SAHNE GÜNDEM OLDU

Araba yarışlarına katılan Metehan'ın aracıyla hız yapan arkadaşı Ateş araçla kaza yaparken 1 kişinin ölümüne sebebiyet verip doğrudan annesini aradı.

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Söz konusu bu sahne akıllara ilk olarak Eylem Tok ve oğlunu getirdi. Dizide Evrim Alasya'nın hayat verdiği Kıvılcım karakteri ise programında Eylem Tok'a seslenerek;

kıvılcım

'TEK SUÇLU SİZSİNİZ'

'Her anne baba evladını korumak ister. Ama anne baba olmak adaletsiz olmak değildir ve olmamalıdır. Birinin canı yanarken bu başkasının yanına kar kalmamalıdır. Bir çocuk bir kazaya karışmış ve çok büyük bir kazaya sebep olmuş. Çocuğunu kurtarmaya çalışarak ona iyilik yapmaya çalışan anneye sesleniyorum 'Oğlunuzun hayatını maf ettiniz. Onu bir nefret objesi haline getirdiniz. Bir kazayı cinayete dönüştürdünüz. Bu olayda tek suçlu kişi sizsiniz.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Kızılcık Şerbeti'ndeki bu sahneye sosyal medya yorum yağdı. Kullanıcılar; 'Tam unutuldu derken çok iyi oldu', 'Unutma unuttuma', 'Gündeme yeniden gelmesi çok iyi oldu', 'Harika bir sahneydi' gibi yorumlar yaptılar.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart günü arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba, lüks ciple çarpan sürücü kaçtı. Kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kazayı yapan aracın sürücüsü ise yazar Eylem Tok ile ünlü estetik doktoru Op. Dr. Bülent Cihantimur'un, 17 yaşındaki oğlu T.C. çıktı. Eylem Tok daha sonra oğluyla birlikte önce Mısır’a daha sonra da ABD’ye kaçmıştı.

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Evrim Alasya Kızılcık Şerbeti Eylem Tok Müjde Uzman anne yaşında doğukan güngör
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