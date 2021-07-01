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Neler Oluyor Hayatta programının güzel sunucusu Nur Tuğba Algül'den taciz itirafı: Gözyaşlarına boğuldu!

01.07.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı 'Neler Oluyor Hayatta'nın güzel sunucusu Nur Tuğba Algül, ünlü isimlerden gelen taciz itirafının ardından, başına gelen taciz olayını göz yaşları içerisinde anlattı. Hakan Ural ile hafta içi her sabah izleyici karşısına çıkan Algül, çocukluğunda yaşadığı olayı canlı yayında dile getirdi.

Hafta içi her gün seyirci karşısına çıkan 'Neler Oluyor Hayatta' adlı programın bugünkü bölümünde ünlü sunucu Nur Tuğba Algül, yaşadığı taciz olayını gözyaşlarına boğularak anlattı. Son zamanlarda ünlü isimlerinden gelen taciz itiraflarını yorumlayan sunucu canlı yayında çocukluk yıllarında başından geçen cinsel taciz olayını itiraf etmesiyle gündeme geldi.

Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Nur Tuğba Algül'den taciz itirafı!

Kanal D ekranlarının sevilen programı Neler Oluyor Hayatta'nın güzel sunucusu Nur Tuğba Algül canlı yaptığı taciz itirafı ile gündem oldu.
Son zamanlarda sosyal medyada büyük ses getiren iki küçük çocuğun annesi ve üvey babası tarafından cinsel istismara uğradığı 'Elmalı Davası'nda çıkan karar herkesi ayaklandırmıştı.
Hafta içi her gün Hakan Ural ile gündem haberlerini yorumlaya sunucu Algül, bu olayın ardından ünlü isimlerden gelen taciz itiraflarını yorumlarken gözyaşlarına boğuldu.
38 yaşındaki sunucu canlı yayında, çocukluk yıllarında başından geçen taciz olayını anlatarak 'tacize uğrayanların korkmaması ve itiraf etmesi' söyleyerek kendi tacizcisini ifşaaladı.
İki çocuk annesi ve evli olan sunucu yaşadıklarının taciz olduğunu fark ettiğinde ailesine söylediğini ve bunu atlatırken zorluk yaşadığını ifade ederek, "Benimki aileden biri olmamasına rağmen zor atlattım" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Hakan Ural
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