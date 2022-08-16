Neler Oluyor Hayatta programının sunucu Hakan Ural'dan sitem dolu sözler: "Abartılı hesap yapan stokçu insanoğlu..."

Hakan Ural, 'Neler Oluyor Hayatta' programında yaptığı açıklamaların yanı sıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. 2019 yılından beri Kanal D'de canlı olarak ekrana gelen programda Nur Tuğba Namlı ile magazin yorumculuğu yapan Hakan Ural geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada hem 'Neler Oluyor Hayatta' programına hem de oradaki görevine değindi.

HAKAN URAL'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Zaman zaman eleştiri oklarının hedefi olan Hakan Ural paylaşımında şu notu düştü: "Önce vicdan sonra niyet ardından samimi çaba çalışma sonrası kader takdiri ilahi teslimiyet. Yedi yıldır yaptığım işteki formülüm benimle çalışanlar bilir, şahittir. Asla yayın önceleri haberlere bakmam. Ön hazırlık yapmam. 'Bu doğrudur, maharettir' diye değil. Benim tarzım bu. Nedeni doğallığı içinde. İzleyiciler ile anı samimi yaşamak için -ki kolay bir şey değil-

Bugüne kadar bir örmeği olduğunu da pek sanmıyorum. Zira canlı yayın birçok risk barındırıyor. Dedim ya; asla gizli bir ajandam yok. Allah biliyor milletimi, ülkemi çok seviyorum dilim döndüğünce çapımca fikirlerimi söylüyorum. Katılan beğenen olur, beğenmeyen katılmayan olur. Bu gayet normal. Velev ki istemeyerek hata yaptım, kırdım. İnsanım mümkün. Egom, kibrim yok. Derhal çok içten özür dilerim ve hatta haklı dahi olsam samimi yanlış anlamış birini mutlu edeceksem yine özür dilerim

Her zamankinden zor bir yıl bizi bekler. İnşallah çizgimizi bozmadan samimi içten kah gülüp eğlenip empati ile yaşamın olumlu olumsuz taraflarını yorumlarken nasıl bireysel ve genel çözümler ürete biliriz katkı ile çabalısı oluruz . Beş dakika sonrasının ne olacağını bilemediğimiz mutlak sonlu şu dünyada gelip geçerken her kelam ve hamlemizde Allah önce kendimize samimi olmamıza yardım etsin . Sevgiden zarar gelmez hepinizi çok seviyorum özellikle yaşını almış büyüklerimin ellerinden saygı ile öperim selam sevgi saygılar."

Hakan Ural'ın bugün yaptığı paylaşım ise olay oldu. Hakan Ural paylaşımında şu ifadeleri kullandı: