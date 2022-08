Neler Oluyor Hayatta programının sunucu Hakan Ural'dan sitem dolu sözler: "Abartılı hesap yapan stokçu insanoğlu..."

Her zamankinden zor bir yıl bizi bekler. İnşallah çizgimizi bozmadan samimi içten kah gülüp eğlenip empati ile yaşamın olumlu olumsuz taraflarını yorumlarken nasıl bireysel ve genel çözümler ürete biliriz katkı ile çabalısı oluruz . Beş dakika sonrasının ne olacağını bilemediğimiz mutlak sonlu şu dünyada gelip geçerken her kelam ve hamlemizde Allah önce kendimize samimi olmamıza yardım etsin . Sevgiden zarar gelmez hepinizi çok seviyorum özellikle yaşını almış büyüklerimin ellerinden saygı ile öperim selam sevgi saygılar."

"Yaşayacağımız gelecek, her bir dakika bizim için bilinmezlikler, seçimler, olumluluklar, olumsuzluklar barındırır içinde. Her anının, her anlamda bu kadar öngörülemez olduğu bu hayatta; binlerce yıldır deneyimi olmasına rağmen abartılı hesap yapan stokçu bir insanoğlu var!"