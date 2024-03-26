Nihat Hatipoğlu'ndan sorulan piercing sorusuna bomba yanıt! "Beni bağışlayın ama..."

Nihat Hatipoğlu yaptığı açıklamalar ve sorulara verdiği yanıtlarla sık sık adından söz ettiriyor.
Ramazan denince artık akıllara gelen ilk isimlerden biri Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu oluyor.
Hatipoğlu, bu yıl da "Nihat Hatipoğlu ile İftar" ve "Nihat Hatipoğlu ile Sahur" programlarıyla yayın akışındaki yerini alıyor.
Hatipoğlu, programda sorulan sorular ve verdiği cevaplarla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.
Son olarak Nihat Hatipoğlu ile İftar programında Famile Alparslan'ın sorduğu soru gündem oldu.
Hatipoğlu'na 'Piercing abdeste engel midir?' diye sordu. Hatipoğlu'nun verdiği yanıt hem soruyu soranı hem de stüdyodakileri güldürdü.