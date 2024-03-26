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  4. Nihat Hatipoğlu'ndan sorulan piercing sorusuna bomba yanıt! "Beni bağışlayın ama..."

Nihat Hatipoğlu'ndan sorulan piercing sorusuna bomba yanıt! "Beni bağışlayın ama..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
26.03.2024 10:31
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Ramazan denince televizyon seyircisi için akla gelen ilk isimlerden biri Nihat Hatipoğlu oluyor. Hatipoğlu, sunduğu İftar programında sorulan piercing sorusuna yanıt verdi. Ünlü sunucunun verdiği yanıt gündem oldu.

Nihat Hatipoğlu yaptığı açıklamalar ve sorulara verdiği yanıtlarla sık sık adından söz ettiriyor.

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YANITI GÜNDEM OLDU

Ramazan denince artık akıllara gelen ilk isimlerden biri Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu oluyor.

Hatipoğlu, bu yıl da "Nihat Hatipoğlu ile İftar" ve "Nihat Hatipoğlu ile Sahur" programlarıyla yayın akışındaki yerini alıyor.

Hatipoğlu, programda sorulan sorular ve verdiği cevaplarla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.

Son olarak Nihat Hatipoğlu ile İftar programında Famile Alparslan'ın sorduğu soru gündem oldu.

Hatipoğlu'na 'Piercing abdeste engel midir?' diye sordu. Hatipoğlu'nun verdiği yanıt hem soruyu soranı hem de stüdyodakileri güldürdü.

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