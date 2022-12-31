Nurseli İdiz'in kızını görenler şaşkına döndü! Güzelliği anneden

Nurseli İdiz'in kızı Elif İdiz sosyal medyanın en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Kızlık adı soyadı Nuran Nurseli Çamlıbel olan Nurseli İdiz'in kızı Elif İdiz'i görünler şoke oldu.



Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Nurseli İdiz'in kızı Elif İdiz sosyal medyada merak edilen isimlerden oldu. Nurseli İdiz'in kızı Elif İdiz de sanatçı olmayı seçti. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcı olarak da dikkat çeken Elif İdiz, annesi ile 'Dualar Kalıcıdır' adlı oyunda birlikte rol aldı.

Cem İdiz ile 1983 yılında evlenen ve 15 yıllık eşinden 1999 yılında boşandıktan sonra da İdiz soyadını kullanmaya devam eden Nurseli İdiz'in 1985 doğumlu kızı Canan Elif İdiz, sosyal medya paylaşımlarıya dikkat çekiyor.

Elif İdiz'i görenler, 'Güzelliğini anneden almış' yorumlarında bulunuyor.