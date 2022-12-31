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Nurseli İdiz'in kızını görenler şaşkına döndü! Güzelliği anneden

31.12.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatı ve yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren başarılı oyuncu Nurseli İdiz'in gözler uzak büyüttüğü kızını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Nurseli İdiz'in kızı Elif İdiz sosyal medyanın en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Kızlık adı soyadı Nuran Nurseli Çamlıbel olan Nurseli İdiz'in kızı Elif İdiz'i görünler şoke oldu.
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Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Nurseli İdiz'in kızı Elif İdiz sosyal medyada merak edilen isimlerden oldu. Nurseli İdiz'in kızı Elif İdiz de sanatçı olmayı seçti. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcı olarak da dikkat çeken Elif İdiz, annesi ile 'Dualar Kalıcıdır' adlı oyunda birlikte rol aldı.

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Cem İdiz ile 1983 yılında evlenen ve 15 yıllık eşinden 1999 yılında boşandıktan sonra da İdiz soyadını kullanmaya devam eden Nurseli İdiz'in 1985 doğumlu kızı Canan Elif İdiz, sosyal medya paylaşımlarıya dikkat çekiyor.

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Elif İdiz'i görenler, 'Güzelliğini anneden almış' yorumlarında bulunuyor.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri
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Anahtar Kelimeler:
Nurseli İdiz sosyal medya Oyuncu nursel

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