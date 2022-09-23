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  4. Okulun önünde kavga çıktı! 20 kişilik tartışan grubu çarpan araba bile durduramadı... Kalkıp yumruklaşmaya devam ettiler

Okulun önünde kavga çıktı! 20 kişilik tartışan grubu çarpan araba bile durduramadı... Kalkıp yumruklaşmaya devam ettiler

23.09.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın Ghaziabad kentine bağlı Masuri bölgesindeki bir okulun önünde 20 kişilik öğrenci grubu sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Sokak ortasında kavga eden geçenleri onlara çarpan bir araba bile durduramadı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen iki öğrenci ayağa kalkarak kaldıkları yerden kavga etmeye devam etti.

Hindistan’ın Ghaziabad’ı kentinde bir okulun önünde iki grup öğrenci arasında tartışma başladı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde öğrenciler trafiğin yoğun olduğu bir sokağın ortasında birbirlerine yumruk atmaya başladı. Paylaşılan videoda kalabalık öğrenci grubunun kaçtığı ve büyük bir hızla gelen araba fark edildi. Araba çevrelerindekilere aldırış etmeden birbirini yumruklayan iki öğrenciye çarptı. Öğrencilerin yere düştükten sonra kalkarak kavga etmeye devam etmesi sosyal medyanın dikkatini çekti.

ÖĞRENCİLER GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen müfettiş Iraj Raja olaya ilişkin olarak “Gözaltına alınan öğrenciler polise, bir grup ikinci sınıf BBA (İşletme Lisansı) öğrencisinin ilk yıl bazı BCA (Bilgisayar Uygulamaları Lisans) öğrencilerinden kendilerine saygı duymalarını istediğini söyledi. Bu iki grup arasında başlayan tartışma tırmanarak kavga dönüştü. Yoldan geçen bazı kişiler video çekip sosyal medyada paylaştı. Öğrencilerden bazıları ön soruşturmanın ardından gözaltına alındı. Hala sorgulanıyorlar.” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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