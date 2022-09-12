Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarından karşıya geçti, yetmedi geriye dönüp su şişesini almak istedi

NDTV'nin bildirdiğine göre, olay Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki Shikohabad istasyonunda meydana geldi. Olay sırasında bir kadın yakınlardaki üst geçidi kullanmak yerine tren raylarından karşıdan karşıya geçti. Yerel medyada yer alan habere göre Ram Swaroop Meena olarak adlandırılan bir istasyon çalışanı tren yaklaşırken kadını tekrardan istasyona çıkartmak için uğraştı. Kadını sırtından tutup çekmeye çalıştığı sırada kadın platformda duran su şişesini almak için eğildi. Şişeyi almaya çalıştığı anda ise tren hızla kadının başının yanından geçti. İsmi açıklanmayan kadın ölümden saniye farkıyla kurtuldu.

POLİS KARAKOLUNA GÖTÜRÜLDÜ

Ölümden kıl payı kurtulan kadın yaşadığı olayın şokuyla önce hastaneye ardından ise ifadesine başvurulmak üzere polis karakoluna götürüldü. Kadın polise verdiği ifadesinde tren raylarını kullanarak yolu kısaltmak istediğini ifade etti.