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  4. Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarından karşıya geçti, yetmedi geriye dönüp su şişesini almak istedi

Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarından karşıya geçti, yetmedi geriye dönüp su şişesini almak istedi

12.09.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletindeki Shikohabad istasyonunda bir kadın demiryolunda karşıdan karşıya geçmek için tehlikeli bir yol seçti. Birkaç metre ilerideki üst geçidi kullanmak yerine kadın tren raylarında karşıdan karşıya geçti. İki peron arasındaki rayları kullanan kadın, su şişesini almak için geri dönerken iki kez ölümle burun buruna geldi.

NDTV'nin bildirdiğine göre, olay Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki Shikohabad istasyonunda meydana geldi. Olay sırasında bir kadın yakınlardaki üst geçidi kullanmak yerine tren raylarından karşıdan karşıya geçti. Yerel medyada yer alan habere göre Ram Swaroop Meena olarak adlandırılan bir istasyon çalışanı tren yaklaşırken kadını tekrardan istasyona çıkartmak için uğraştı. Kadını sırtından tutup çekmeye çalıştığı sırada kadın platformda duran su şişesini almak için eğildi. Şişeyi almaya çalıştığı anda ise tren hızla kadının başının yanından geçti. İsmi açıklanmayan kadın ölümden saniye farkıyla kurtuldu.

POLİS KARAKOLUNA GÖTÜRÜLDÜ

Ölümden kıl payı kurtulan kadın yaşadığı olayın şokuyla önce hastaneye ardından ise ifadesine başvurulmak üzere polis karakoluna götürüldü. Kadın polise verdiği ifadesinde tren raylarını kullanarak yolu kısaltmak istediğini ifade etti.

BURUN BURUNA GELDİ

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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