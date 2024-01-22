'Önce yanlış anladığımı sandım' Baklavanın daha gevrek ve lezzetli olması için yapıyorlar... İçine kül koyuyorlar! İlk kez duyan çok şaşırıyor

Aydınca köyünde, hamurun oluşmasında kullanılan suya katılan külün geleneksel ‘küllü baklava’ya gevreklik kazandırdığı belirtiliyor. Köyde öğretmenlerin hayata geçirdiği projeyle bu ilginç geleneğin gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor. Odun ateşinin külünü elekten geçirip süzen kadınlar, önce suyla karıştırıyor. Birkaç gün dinlendirilen su sonra hamura katılıyor. Yüz yılı aşkın süredir uygulanan bu geleneksel yöntemin tatlıya gevreklik ve lezzet kattığı düşünülüyor.
Aydınca Şehit Şaban Gökçe Ortaokulu öğretmenleri, bu ilginç tatlının yapımının kayıtlara alınıp gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla araştırma projesi başlattı.
Okulda ‘küllü baklava köşesi’ oluşturuldu.
Okula davet edilen nineler torunlarıyla birlikte hamur açtı.
Ninelerini dikkatle takip eden öğrenciler ceviz ve şerbet katılıp köy fırınlarında odun ateşinde pişirilen bu özel tatlının yapımındaki püf noktaları öğrenmeye çalıştı.
Unu küllü suyla karıp hamura dönüştüren 4 çocuk, 11 torun sahibi Nihal Korkut (68), “Küllü su, tatlının gevrek olmasını sağlıyor. Tatlıya lezzet veriyor" dedi.