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    4. 'Önce yanlış anladığımı sandım' Baklavanın daha gevrek ve lezzetli olması için yapıyorlar... İçine kül koyuyorlar! İlk kez duyan çok şaşırıyor

    'Önce yanlış anladığımı sandım' Baklavanın daha gevrek ve lezzetli olması için yapıyorlar... İçine kül koyuyorlar! İlk kez duyan çok şaşırıyor

    22.01.2024 11:59 | Son Güncelleme:
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    Amasya’nın Aydınca köyünde el emeğiyle hazırlanan tatlı türü baklavanın yapımında “kül” kullanılıyor. Yüz yılı aşkın süredir uygulanan bu geleneksel yöntemin tatlıya gevreklik ve lezzet kattığı düşünülüyor. Amasya İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen ise tatlının adını ilk duyduğunda çok şaşırdığını anlatıp "Önce yanlış anladığımı sandım. ’Güllü mü, küllü mü?’ diye yeniden sordum. İşin içinden bambaşka bir araştırma projesi çıktı. En az 150-200 yıllık bir kültürün devamlılığı sağlanıyor" dedi.

    Aydınca köyünde, hamurun oluşmasında kullanılan suya katılan külün geleneksel ‘küllü baklava’ya gevreklik kazandırdığı belirtiliyor. Köyde öğretmenlerin hayata geçirdiği projeyle bu ilginç geleneğin gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor. Odun ateşinin külünü elekten geçirip süzen kadınlar, önce suyla karıştırıyor. Birkaç gün dinlendirilen su sonra hamura katılıyor. Yüz yılı aşkın süredir uygulanan bu geleneksel yöntemin tatlıya gevreklik ve lezzet kattığı düşünülüyor.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    BU BAKLAVANIN YAPIMINDA 'KÜL' KULLANILIYOR

    Aydınca Şehit Şaban Gökçe Ortaokulu öğretmenleri, bu ilginç tatlının yapımının kayıtlara alınıp gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla araştırma projesi başlattı.

    Okulda ‘küllü baklava köşesi’ oluşturuldu.

    Okula davet edilen nineler torunlarıyla birlikte hamur açtı.

    Ninelerini dikkatle takip eden öğrenciler ceviz ve şerbet katılıp köy fırınlarında odun ateşinde pişirilen bu özel tatlının yapımındaki püf noktaları öğrenmeye çalıştı.

    "KÜLLÜ SU, TATLININ GEVREK OLMASINI SAĞLIYOR"

    "KÜLLÜ SU, TATLININ GEVREK OLMASINI SAĞLIYOR"

    Unu küllü suyla karıp hamura dönüştüren 4 çocuk, 11 torun sahibi Nihal Korkut (68), “Küllü su, tatlının gevrek olmasını sağlıyor. Tatlıya lezzet veriyor" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Amasya baklava kül tatlı türü
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