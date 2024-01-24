Öpüşme itirafı olay oldu! Aile'nin yıldızı Selin Şekerci 'partnerime giriyorum' sözleriyle sosyal medyayı salladı

Melekler Korusun, Çoban Yıldızı, Kızım, Çatı Katı Aşk, Kraliçe ve Aile gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Selin Şekerci başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor.





ÖPÜŞME İTİRAFI OLAY OLDU

Sosyal medya paylaşımlarıyla da zaman zaman gündem olan Şekerci bu defa öpüşme itirafıyla olay oldu. Selin Şekerci, Yasemin Şefik'in YouTube'da sunduğu Uyduruk Sonlar adlı talk show programına konuk oldu.

İzleyenlerin keyifli anlar yaşadığı programda Şekerci, Yasemin Şefik'in "Öpüşme sahnesine nasıl hazırlanılır, partnerinin ağzı kokuyorsa ne yapılır?" sorusuna içtenlikle cevap verdi.

Şekerci, "Partnerimin ağzının kokması konusunda bir sorunum yok. Bu durumda tiksinme hissiyle başa çıkabilirim" dedi.

Şekerci sözlerine; "Ancak, ben bu durumu çok belli ederim. Bazı oyuncular öpüşme sahnelerinde gergin oluyorlar. Ben mesela bunun bir tekniği var kardeşim. Bana bırakırsanız falan gibi kamyoncu gibi giriyorum partnerlerime' diyerek devam etti.