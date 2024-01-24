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  4. Öpüşme itirafı olay oldu! Aile'nin yıldızı Selin Şekerci 'partnerime giriyorum' sözleriyle sosyal medyayı salladı

Öpüşme itirafı olay oldu! Aile'nin yıldızı Selin Şekerci 'partnerime giriyorum' sözleriyle sosyal medyayı salladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.01.2024 15:21 | Son Güncelleme:
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Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Aile dizisinde hayat verdiği 'Serap Koruzade' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Selin Şekerci öpüşme itirafıyla gündem oldu. Yasemin Şefik'in talk show programına konuk olan Şekerci öpüşme sahneleriyle ilgili yaptığı açıklamayla sosyal medyayı salladı.

Melekler Korusun, Çoban Yıldızı, Kızım, Çatı Katı Aşk, Kraliçe ve Aile gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Selin Şekerci başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

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ÖPÜŞME İTİRAFI OLAY OLDU

Sosyal medya paylaşımlarıyla da zaman zaman gündem olan Şekerci bu defa öpüşme itirafıyla olay oldu. Selin Şekerci, Yasemin Şefik'in YouTube'da sunduğu Uyduruk Sonlar adlı talk show programına konuk oldu.
İzleyenlerin keyifli anlar yaşadığı programda Şekerci, Yasemin Şefik'in "Öpüşme sahnesine nasıl hazırlanılır, partnerinin ağzı kokuyorsa ne yapılır?" sorusuna içtenlikle cevap verdi.
Şekerci, "Partnerimin ağzının kokması konusunda bir sorunum yok. Bu durumda tiksinme hissiyle başa çıkabilirim" dedi.
Şekerci sözlerine; "Ancak, ben bu durumu çok belli ederim. Bazı oyuncular öpüşme sahnelerinde gergin oluyorlar. Ben mesela bunun bir tekniği var kardeşim. Bana bırakırsanız falan gibi kamyoncu gibi giriyorum partnerlerime' diyerek devam etti.
Şefik'in "Eğer beğendiğim bir oyuncuyla öpüşme sahnesi olsaydı, bir gün önceden uyuyamazdım. Umarım beş kez öpüşürüz diye düşünürdüm" yorumuna Şekerci, kahkahalarla yanıt verdi.
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Selin Şekerci aile Kıvanç Tatlıtuğ ünlü oyuncu ele karakteri
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