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Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre'nin gençlik fotoğrafı olay oldu! Demet Akalın: Aleyna sandım

12.08.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1963 yılında katıldığı Güzellik Yarışmasında birinci seçilen ve ardından sinema dünyasına adım atan Sevim Emre, kariyerinin yanı sıra Orhan Gencebay ile yaşadığı aşkla 70'li yıllara damga vurmuştu. Ünlü isim, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Gençlik fotoğrafını paylaşan Sevim Emre'ye Emre'ye ilk yorum ise şarkıcı Demet Akalın'dan geldi.

Tam ismiyle Elif Sevim Emre, 1963 yılında katıldığı Güzellik Yarışmasında birinci seçildi ve adını geniş kitlelere duyurdu. Beyrut'ta gerçekleşen güzellik yarışmasında da Türkiye'yi temsil eden Emre, Avrupa 4.'sü seçildi.

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Güzellik yarışmalarında elde ettiği başarı ve güzelliğiyle dikkat çeken Emre'ye film teklifleri gelmeye başladı. İlk oyunculuk deneyimini 1961 yılında rol aldığı Kızıl Vazo isimli sinema filmi ile yaşayan Emre, performansıyla büyük beğeni topladı. İzleyicilerden tam not alan ve ardından birçok filmde boy gösteren Emre, daha sonra ise gönlünü Orhan Gencebay'a kaptırdı.

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Ünlü isim, uzun yıllardır mutlu bir birliktelik sürdürdüğü Orhan Gencebay ile sık sık gündem oldu. Hem kariyeri hem özel hayatıyla dikkat çeken Sevim Emre, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

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1974 yılından beri Orhan Gencebay ile mutlu bir evlilik sürdüren Sevim Emre'nin son paylaşımını görenler, tanıyamadı. 78 yaşındaki eşi Sevim Emre, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Hayatına dair sık sık paylaşım yapan ünlü isim, son karesiyle olay oldu.

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"ALEYNA SANDIM"

Çok sayıda yorum alan Emre'ye Demet Akalın da yorum yazdı. Akalın, Emre'nin karesine "Aleyna sandım" yazdı.

Ünlülerin eşleri

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NAZAN KESAL KİMDİR?

NAZAN KESAL KİMDİR?
Asıl adı Nazan Kırılmış olan Kesal, 28 Mart 1969 tarihinde Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Salihli'de okudu. Salihli Ticaret Lisesi'nden mezun oldu. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro - Oyunculuk bölümünde 1991 yılında mezun oldu. Beykent Üniversitesi Sinema TV bölümünde yüksek lisansını yaptı.

1996 - 2004 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı.

1996 - 2004 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı.
2004 başında Bursa Devlet Tiyarosu'na atanan sanatçı, Ankara Sanatevi Tiyatrosu, Tiyatro Ayna, Tiyatro İstanbul, Diyarbakır Sanat Merkezi gibi özel topluluklarda da çalıştı. 2015 yılında 'Delibal' adlı sinema filminde Çağatay Ulusoy, Leyla Lydia Tuğutlu, Hüseyin Avni Danyal, Nazan Kesal, Mustafa Avkıran, Laçin Ceylan, Bahtiyar Engin ile birlikte rol aldı. 2015 yılında "Analar ve Anneler" dizisinde Muazzez karakterini canlandırırken Sinem Kobal, Metin Akdüler, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Binnur Kaya, Burak Tamdoğan, Tansu Taşanlar, Ulaş Tuna Astepe ile birlikte rol aldı.

ÖDÜLLERİ

ÖDÜLLERİ
2006 - 43. Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü (İklimler) 2011 - 30. Uluslararası İstanbul Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Saç) 2012 - 17.Sadri Alışık Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu (Saç) 2012 - 44.Siyad Türk Sineması Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu (Saç) 2014 - 25. Ankara Uluslararası Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Daire)
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Anahtar Kelimeler:
Orhan Gencebay Sevim Emre
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