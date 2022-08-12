Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre'nin gençlik fotoğrafı olay oldu! Demet Akalın: Aleyna sandım

Tam ismiyle Elif Sevim Emre, 1963 yılında katıldığı Güzellik Yarışmasında birinci seçildi ve adını geniş kitlelere duyurdu. Beyrut'ta gerçekleşen güzellik yarışmasında da Türkiye'yi temsil eden Emre, Avrupa 4.'sü seçildi.

Güzellik yarışmalarında elde ettiği başarı ve güzelliğiyle dikkat çeken Emre'ye film teklifleri gelmeye başladı. İlk oyunculuk deneyimini 1961 yılında rol aldığı Kızıl Vazo isimli sinema filmi ile yaşayan Emre, performansıyla büyük beğeni topladı. İzleyicilerden tam not alan ve ardından birçok filmde boy gösteren Emre, daha sonra ise gönlünü Orhan Gencebay'a kaptırdı.

Ünlü isim, uzun yıllardır mutlu bir birliktelik sürdürdüğü Orhan Gencebay ile sık sık gündem oldu. Hem kariyeri hem özel hayatıyla dikkat çeken Sevim Emre, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

1974 yılından beri Orhan Gencebay ile mutlu bir evlilik sürdüren Sevim Emre'nin son paylaşımını görenler, tanıyamadı. 78 yaşındaki eşi Sevim Emre, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Hayatına dair sık sık paylaşım yapan ünlü isim, son karesiyle olay oldu.

"ALEYNA SANDIM"

Çok sayıda yorum alan Emre'ye Demet Akalın da yorum yazdı. Akalın, Emre'nin karesine "Aleyna sandım" yazdı.