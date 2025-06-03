Osmaniye'de bulundu! Çözene ödül bile verilecek: "Milyonlarca dolarlık gizem"

UNESCO Dünya Belleği Kütüğü’ne kaydedilen ‘Karatepe Yazıtları’nın bulunduğu Osmaniye’nin Kadirli ilçesine 24 kilometre mesafedeki Karatepe-Aslantaş Arkeolojik Alanı, antik döneme ait birçok resim ve sembolü bünyesinde barındırıyor.
Konuya ilişkin açıklama yapan Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faris Demir, “Karatepe Yazıtları, Girit Hiyerogliflerinin çözümüne katkı sağladığı gibi, İndus Vadisi ve hatta Brezilya’daki İnka Taşı yazıtlarının anlaşılmasına da ışık tutabilir” ifadelerini kullandı.
Anadolu Luwi Hiyeroglif yazıtlarının kökeni Seramiksiz Neolitik Dönem’e kadar uzandığını ve evrensel olduğunu söyleyen Arkeolog Doç. Dr. Faris Demir, "Anadolu Luwi Hiyeroglifleri ve Mısır Hiyeroglifleri, aynı coğrafyada bulunmasına rağmen tamamen birbirinden farklıdır. Mısır Hiyeroglifleri, sadece Mısır'da yer almış ama Anadolu Hiyeroglifleri, evrensel olmasından dolayı geniş bir alana yayılmış olmalıdır. Anadolu Hiyeroglifleri, kökeni Göbeklitepe ve Körtik Tepe kadar uzanmaktadır. UNESCO Dünya Belleği Kütüğü’ne kaydedilen Karatepe yazıtları görüntüler bakımından dünyadaki en uzun çift dilli yazıttır. Dünyadaki tüm yazılar resim yazısından türemiştir. Resim yazıları evrenseldir, yani herhangi bir dille bağımlı değildir" diye konuştu.
İndus Vadisi yazıtlarının çözülmesi için ödüller konduğunu söyleyen Arkeolog Doç. Dr. Faris Demir, "Karatepe Yazıtları, İndus Vadisi ve Brezilya'daki İnka Taşı'nı çözebilecek ipuçları vermektedir. Karatepe Yazıtları'nda bulunan Anadolu Hiyeroglifleri, yani Luwi yazıları, Girit Hiyeroglifleri'nin okunmasını sağlamış. Birçok hiyerogliflerin de okunmasını sağlayacak ipuçları sağlamaktadır. İndus Vadisi'ndeki yazıtlara çözülmesi için ödüller de konmuştur. Hiyeroglif yazısı olmasından dolayı Karatepe'deki yazıtlar, resimler, simgeler ve hiyeroglifler bu yazıtların çözümlerini sağlayacak önemli ipuçları sağlamaktadır. "dedi.
(İHA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum