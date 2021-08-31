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Öteki Taraf filmi konusu nedir? Öteki Taraf filmi oyuncuları kimler?

31.08.2021 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özcan Deniz'in yönettiği ve rol aldığı Öteki Taraf, 2017 yılında vizyona girmiştir. Sevilen film bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak. Gerilim ve dram türünde olan filmde başrollerde Özcan Deniz ile birlikte Aslı Enver ve Meryem Uzerli de yer alıyor. Peki Öteki Taraf filmi konusu nedir? Öteki Taraf filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

2017 yılında vizyona giren Öteki Taraf filmi, La cara oculta (The Hidden Face)'den uyarlama bir filmdir. Filmin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Peki Öteki Taraf filmi konusu nedir?

ÖTEKİ TARAF FİLMİ KONUSU NEDİR?

İspanyol gerilim filmi olan La cara oculta (The Hidden Face)'den uyarlanan Öteki Taraf filmi bugün izleyicilerle buluşuyor. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini ise Özcan Deniz üstleniyor.
Hayatında gayet başarılı bir adam yeni sevgilisi Ece ile beraber mutlu bir hayat sürmektedir. Ancak günün birinde hırslı eski sevgilisi Sara reddedemeyeceği bir iş teklifiyle yeniden hayatlarına dahil olacaktır. Sevgilisi Ece’yi de yanına alarak yeni işi için şehir değiştiren adam kısa bir süre sonra Ece’nin ortadan kayboluşuyla yıkılmıştır.
Ece arkasında bir veda videosu bırakmıştır fakat kimse Ece’den haber alamamaktadır. Kısa sürede Ece’nin yokluğunu Sara ile doldurmaya çalışan adam her yerde Ece’nin izlerini bulmaya başlayacaktır. Sara da evin her yerinden sesler duymaktadır. İkili yavaş yavaş korku ve paranoya dolu bir yola girmeye başlarlar.

OYUNCULARI KİMLER?

OYUNCULARI KİMLER?
Özcan Deniz: Cetin Ayten Uncuoğlu Sena Çakır Meryem Uzerli: Sara Aslı Enver: Ece Burçin Birben Osman Wöber
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Anahtar Kelimeler:
Meryem Uzerli Özcan Deniz
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