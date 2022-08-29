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Otobüs durağının çatısında twerk yaptılar! Aniden çökünce insanların üstüne düştüler

29.08.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de 1966'dan bu yana düzenlenen Notting Hill Karnavalı, 2 yılın ardından başkent Londra'da yeniden başladı. Festivalden renkli görüntüler gelmeye devam ederken bir grup genç eğlencenin dozunu kaçırınca tuhaf bir kazaya imza attı. Bir otobüs durağının üstüne çıkarak twerk yapan bir grup arkadaş çatının çökmesi sonucunda kendisini bir anda yerde buldu. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

İngiltere’de her yıl dünyanın pek çok noktasından gelen misafirlerini ağırlayan Notting Hill Karnavalı koronavirüs pandemisi nedeniyle verdiği 2 yıllık aranın sonrasında renkli görüntülerle geri döndü. Başkent Londra’da düzenlenen festivalde 7 kişilik bir arkadaş grubu otobüs durağının üzerine çıkarak twerk yapmaya başladı. Kalabalığa tezahürat yaparak el salladıkları sırada aniden otobüs durağının çatısı çöktü ve eğlenen gençler kendilerini yerde buldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Otobüs durağının çökmesiyle birlikte çevredeki pek çok kişi grubun yardımına koştı. Sosyal medyada gündem olan görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yoruma ulaşırken sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı ise duruma tepki gösterdi.
Sosyal medyada kullanıcılarından biri paylaşıma, “Eğlenmeniz çok güzel ama bir otobüs durağına zarar vermeye nede gerek var” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Umarım kimse incinmemiştir ama bu çok komik!" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İngiltere Twerk notting hill
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