Otobüs durağının çatısında twerk yaptılar! Aniden çökünce insanların üstüne düştüler

İngiltere’de her yıl dünyanın pek çok noktasından gelen misafirlerini ağırlayan Notting Hill Karnavalı koronavirüs pandemisi nedeniyle verdiği 2 yıllık aranın sonrasında renkli görüntülerle geri döndü. Başkent Londra’da düzenlenen festivalde 7 kişilik bir arkadaş grubu otobüs durağının üzerine çıkarak twerk yapmaya başladı. Kalabalığa tezahürat yaparak el salladıkları sırada aniden otobüs durağının çatısı çöktü ve eğlenen gençler kendilerini yerde buldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Otobüs durağının çökmesiyle birlikte çevredeki pek çok kişi grubun yardımına koştı. Sosyal medyada gündem olan görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yoruma ulaşırken sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı ise duruma tepki gösterdi.