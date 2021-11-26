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  4. Oya Başar ve Levent Kırca'nın kızı Ayşe Kırca gündemde! Paylaşımlarına beğeni yağdı

Oya Başar ve Levent Kırca'nın kızı Ayşe Kırca gündemde! Paylaşımlarına beğeni yağdı

26.11.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oya Başar'ın Levent Kırca ile evliliğinden doğan kızı Ayşe Kırca büyüdü! Ayşe Kırca'nın sosyal medyadaki paylaşımlarına beğeni yağdı. 27 yaşındaki güzel isim anne ve babası gibi oyuncu oldu.

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca sosyal medyada merak edilen isimlerden oldu. Atv'nin geçmiş dönemlerde yayınlanan sevilen dizisi Alemin Kıralı'nda da oynayan Ayşe Kırca da anne ve babası gibi oyuncu oldu.

Yurt dışında oyunculuk eğitimi alan Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca ilk oyunculuk deneyimini de Hollywood'da yapmıştı. Ayşe Kırca "Carrie Pilby" isimli filmde bir garsonu canlandırmıştı. 27 yaşındaki Ayşe Kırca oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

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Geçtiğimiz günlerde babasıyla bir pozunu paylaşan Kırca paylaşımına "6 yıl… Sana o kadar hasretim ki babam" notunu düştü. Bu paylaşıma beğeni yağdı.

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Sosyal medyada gündelik hayatından paylaşımlar yapan Ayşe Kırca son olarak da Sol Yanım dizisinde yer almıştı.

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Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
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Anahtar Kelimeler:
Levent Kırca
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