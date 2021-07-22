Öykü Karayel ile Can Bonomo Çeşme'de görüntülendi

Öykü Karayel ile Can Bonomo'nun mutlu evliliği devam ediyor. İkili geçtiğimiz gün plajdaydı. 3 aylık bebekleri Roman ile tatile çıkan çiftin denizdeki eğlenceli anları kameralara yansıdı. Karayel'i denizde havaya kaldıran Bonomo eşini öpücüklere boğdu.