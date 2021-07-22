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  4. Öykü Karayel ile Can Bonomo Çeşme'de görüntülendi

Öykü Karayel ile Can Bonomo Çeşme'de görüntülendi

22.07.2021 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel'in, 3 aylık bebekleri Roman ile çıktıkları Çeşme tatili devam ediyor. 2018'de dünyaevine giren ve mutlu evlilikleri devam eden ünlü ikilinin denizdeki romantik anları kameralara yansıdı.

Öykü Karayel ile Can Bonomo'nun mutlu evliliği devam ediyor. İkili geçtiğimiz gün plajdaydı. 3 aylık bebekleri Roman ile tatile çıkan çiftin denizdeki eğlenceli anları kameralara yansıdı. Karayel'i denizde havaya kaldıran Bonomo eşini öpücüklere boğdu.

Öykü Karayel ile Can Bonomo'nun deniz keyfi

Öykü Karayel ile Can Bonomo Çeşme'de tatil yaptı. İkilinin eğlenceli anlarının sonucunda, aşk filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı.
Yaz sıcaklarında kendilerini serin sulara bırakan Karayel ile Bonomo çifti denizde birbirlerini öpücüklere boğdu.
Bonomo, denizde eşi Karayel'i havaya kaldırdı.
Karayel ile Bonomo ikilisi 2018'de dünyaevine girmişti. 30 yaşındaki Karayel ile 33 yaşındaki Bonomo ilk bebeklerini geçtiğimiz aylarda kucağına aldı.
Ünlü ikili bebeklerine "Roman" adını verdi.
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Anahtar Kelimeler:
Can Bonomo Öykü Karayel
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
tiplere bak ya sabir bunlar bide para kazaniyor burada yazik ulkeme

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