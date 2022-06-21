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Pamukkale Hierapolis Antik Kenti'ndeki "Cehennem Kapısı" 1500 yıl sonra açıldı

21.06.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mitolojide "ölüler ülkesine geçiş kapısı" olarak tanımlanan ve yaklaşık 1500 yıl önce meydana gelen depremde yıkılan Hierapolis Antik Kenti'ndeki "Cehennem Kapısı" (Plütonyum), kazı çalışmaları sonrası ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Milattan önce 2. yüzyılda Bergama Kralı 2. Eumenes tarafından kurulan ve "kutsal şehir" anlamına gelen 2 bin 200 yıllık Hierapolis Antik Kenti, bugüne ulaşan etkileyici yapıları ve heykelleriyle Anadolu'nun tarih zenginliğini yansıtıyor. Antik kentte 2013'te tespit edilen Plütonyum da mitoloji hikayelerinde geçen bir yapı olmasıyla dikkati çekiyor.

MİTOLOJİK ÖĞELERLE BEZELİ

Prof. Dr. Francesco D'Andria başkanlığındaki kazı ekibinin Pamukkale'deki travertenlere beyazlığını veren termal suyun kaynaklarından birini tespit etmesi ve bu kaynak üzerindeki yapının da mitolojide "Cehennem Kapısı" olarak bilinen Plütonyum olduğunu belirlemesi sonrası bölgedeki çalışmalarına hız verildi.
Fay hattından kaynayan sıcak suyla birlikte salınan ve mağara tabanında biriken karbondioksit nedeniyle yanına yaklaşan küçük hayvanları öldürdüğü için mitolojide "ölüler ülkesine geçiş kapısı" olarak da tanımlanan bölgede görev alan kazı ekibi, zehirlenme ihtimaline karşı gaz maskeleriyle çalışma yaptı.
Prof. Dr. Grazia Semeraro başkanlığındaki ekibin tamamladığı çalışmayla "Cehennem Kapısı"nın büyük bölümü ayağa kaldırıldı.
Antik havuz ve tiyatronun ortasında yer alan Plütonyum'a bölgeden çıkarılan ve müzede sergilenen bazı heykellerin replikaları da yerleştirildi. Yunan mitolojisinde Hades, Roma mitolojisinde Plüton olarak tanımlanan yer altı tanrısı ile onun üç başlı bekçi köpeği Kerberus heykellerinin yerleştirildiği Cehennem Kapısı, ilk ziyaret gününde yerli ve yabancı turistlerden ilgi gördü.
Karbondioksit çıkışının devam etmesi nedeniyle suyun kaynadığı bölüme geçişe izin verilmeyen bölgede sadece seyir platformu üzerinden izleme imkanı sunuluyor.
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Anahtar Kelimeler:
Pamukkale
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