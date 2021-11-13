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  4. Paris Hilton düğünde 4 farklı gelinlik giydi! Görenler hayran kaldı

Paris Hilton düğünde 4 farklı gelinlik giydi! Görenler hayran kaldı

13.11.2021 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllarca aradığı aşkı bulamayan Paris Hilton, dördüncü nişanlısı Carter Reum ile evlendi. 3 gün sürecek bir düğün organize eden Hilton, büyükbabası Barron Hilton'un evinde gerçekleşen törende 4 farklı gelinlik giydi.

Daha önce üç kez nişanlanan ancak aşk hayatında aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan dünyanın en zengin varislerinden 40 yaşındaki Paris Hilton, Carter Reum ile dünyaevine girdi.

PARIS HILTON PEŞPEŞE GİYDİĞİ GELİNLİKLERLE HAYRAN BIRAKTI

Uzun süredir düğünleri için hazırlık yapan çift, 3 gün eğlence düzenleyecek. İkilinin ilk töreni Hilton'un büyükbabasını evinde yaptı.

"SONSUZLUĞUM BAŞLIYOR"

"SONSUZLUĞUM BAŞLIYOR"
Kim Kardashian, Emma Roberts, Bebe Rexha, Ashley Benson, Rachel Zoe, Paula Abdul gibi isimlerin bulunduğu çok sayıda ünlü ismin katıldığı düğünde adeta şıklık yarışı yaşandı.
Instagram hesabından bir paylaşım yaparak düğün töreninin başladığını duyuran Hilton, "Benim sonsuzluğum bugün başlıyor" notunu düştü.

4 FARKLI GELİNLİK GİYDİ

4 FARKLI GELİNLİK GİYDİ
Önceki gün çok sayıda ünlü ismin katıldığı etkinliğin ardından, dün Santa Monica İskelesi'nde bir kutlama yapıldı.
Kutlamanın ardından da cumartesi günü bir parti düzenlenecek.
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