Bu sene İngiltere'nin tozunu attıran takım Fenerbahçe - Galatasaray derbisine geliyor! 25 milyon Euro'yu gözden çıkardılar

EURO 2024’te milli takımın önemli isimlerinden biri olan ve güçlü kanat performansıyla hafızalara kazınan Barış Alper Yılmaz için devre arası transfer yoklaması yapan Nottingham Forest, Galatasaray’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

PREMİER LİG’DE BÜYÜKLERİ SOLLADILAR

İngiltere’de lider Liverpool ve ikinci Arsenal’in arkasında 54 puanla üçüncü sırada bulunan Nottingham Forest; Şampiyonlar Ligi biletini neredeyse garantiledi.

YILDIZLARIN YANINA BARIŞ’I İSTİYORLAR

Kadrosunda Murillo, Milenkovic, Neco Willams, Ibrahım Sangare, Morgan Gibbs, Hudson Odoi, Awoniyi ve Elanga gibi önemli isimler olan Nottingham Forest’in hedefinde Barış Alper Yılmaz var.

Portekizli teknik adam Nuno Espirito Santo da Türk oyuncuları yakından takip ediyor. Daha önce Valencia, Porto, Wolves ve Tottenham'ı da çalıştıran deneyimli futbol adamı sezon sonu için Barış’ı kadrosuna katmak istiyor.

25 MİLYON EURO TEKLİF EDECEKLER

Forrest’in temsilcileri Barış Alper Yılmaz’ı izlemek için Fenerbahçe - Galatasaray derbisine gelecek. Bu sezon Süper Lig’de 10 gol atan Barış, 3 de asist yaptı.

Nottingham Forest'in en çok gol atan futbolcusu 18 golle Chris Wood, Antonhy Elanga ise 8 asistle takımın en çok asist yapan ismi. İngiliz ekibi, Barış Alper Yılmaz için 25 milyon Euro'yu gözden çıkardı.