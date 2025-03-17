SPOR

71
62
51
44
44
38
37
36
35
35
33
33
31
31
30
27
27
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Bu sene İngiltere'nin tozunu attıran takım Fenerbahçe - Galatasaray derbisine geliyor! 25 milyon Euro'yu gözden çıkardılar

Bu sene İngiltere'nin tozunu attıran takım Fenerbahçe - Galatasaray derbisine geliyor! 25 milyon Euro'yu gözden çıkardılar

17.03.2025 12:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ve Galatasaray bu sezon Süper Lig’in haricinde Ziraat Türkiye Kupası’nda da karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki ilk maçı Kadıköy’de Galatasaray 3-1 kazanmıştı. Seyrantepe’deki maç ise golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı. Bu sene İngiltere Premier Lig’in tozunu attıran Nottingham Forest'in temsilcileri derbiye geliyor!

Bu sene İngiltere'nin tozunu attıran takım Fenerbahçe - Galatasaray derbisine geliyor! 25 milyon Euro'yu gözden çıkardılar

EURO 2024’te milli takımın önemli isimlerinden biri olan ve güçlü kanat performansıyla hafızalara kazınan Barış Alper Yılmaz için devre arası transfer yoklaması yapan Nottingham Forest, Galatasaray’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

PREMİER LİG’DE BÜYÜKLERİ SOLLADILAR

İngiltere’de lider Liverpool ve ikinci Arsenal’in arkasında 54 puanla üçüncü sırada bulunan Nottingham Forest; Şampiyonlar Ligi biletini neredeyse garantiledi.

thumbs_b_c_4854e65d22a5f25dcbd4396cd6429186

YILDIZLARIN YANINA BARIŞ’I İSTİYORLAR

Kadrosunda Murillo, Milenkovic, Neco Willams, Ibrahım Sangare, Morgan Gibbs, Hudson Odoi, Awoniyi ve Elanga gibi önemli isimler olan Nottingham Forest’in hedefinde Barış Alper Yılmaz var.

Portekizli teknik adam Nuno Espirito Santo da Türk oyuncuları yakından takip ediyor. Daha önce Valencia, Porto, Wolves ve Tottenham'ı da çalıştıran deneyimli futbol adamı sezon sonu için Barış’ı kadrosuna katmak istiyor.

ELANGA

25 MİLYON EURO TEKLİF EDECEKLER

Forrest’in temsilcileri Barış Alper Yılmaz’ı izlemek için Fenerbahçe - Galatasaray derbisine gelecek. Bu sezon Süper Lig’de 10 gol atan Barış, 3 de asist yaptı.

Nottingham Forest'in en çok gol atan futbolcusu 18 golle Chris Wood, Antonhy Elanga ise 8 asistle takımın en çok asist yapan ismi. İngiliz ekibi, Barış Alper Yılmaz için 25 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

thumbs_b_c_af833eace8fd886e9d920ad2e083c4d3

Mynet Anket Sizce Barış Alper Yılmaz, ne kadar bir bonservis bedeliyle satılmalı?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
En az 20 milyon Euro
25 milyon Euro ve üstü
30 milyon Euro altına satılması doğru değil
15 - 20 milyon Euro arası olabilir
Bu anket 11 saat 43 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler
Canlı Skor

Galatasaray'da flaş gelişme! Karar verildi... O oyuncuyla yollar ayrılıyorGalatasaray'da flaş gelişme! Karar verildi... O oyuncuyla yollar ayrılıyor
Lemina'dan F.Bahçe'ye gönderme!Lemina'dan F.Bahçe'ye gönderme!
Anahtar Kelimeler:
Barış Alper Yılmaz fenerbahçe galatasaray premier lig
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Koç Holding Türkiye'den çıkıyor mu? Ali koç yanıt verdi

Koç Holding Türkiye'den çıkıyor mu? Ali koç yanıt verdi

Yer: Stuttgart Havalimanı! Süleyman Soylu ile Türkçe konuşan görevli arasında ilginç diyalog! Kemerini çıkarıp attı

Yer: Stuttgart Havalimanı! Süleyman Soylu ile Türkçe konuşan görevli arasında ilginç diyalog! Kemerini çıkarıp attı

Mourinho'nun ipini çekti: "Devam edilmemeli"

Mourinho'nun ipini çekti: "Devam edilmemeli"

Galatasaray'da flaş gelişme! Karar verildi... O oyuncuyla yollar ayrılıyor

Galatasaray'da flaş gelişme! Karar verildi... O oyuncuyla yollar ayrılıyor

Erman Toroğlu'ndan flaş Fenerbahçe sözleri! "Futbolcular kiliseye..." Gündem oldu

Erman Toroğlu'ndan flaş Fenerbahçe sözleri! "Futbolcular kiliseye..." Gündem oldu

Lemina'dan F.Bahçe'ye gönderme!

Lemina'dan F.Bahçe'ye gönderme!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.