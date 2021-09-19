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Patatesli yumurta nasıl yapılır? Patatesli yumurta malzemeleri neler?

19.09.2021 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenci yemeği olarak da bilinen patatesli yumurta pratik ve az malzeme ile yapılır. İsteğe göre patatesi yumurtaya acı da ilave edilebilir. Özellikle kahvaltıda tercih edilen patatesli yumurtanın esas malzemeleri patates ve yumurtadır ancak isteğe göre kaşar, sucuk, sosis, biber, salam gibi malzemeler de eklenebilir.

Patatesli yumurtayı hazırlamak için yumurtayı çırparken 1-2 yemek kaşığı süt ilave etmeniz patatesli yumurtanın lezzetini artıracaktır. Patatesli yumurtaya arzuya göre ince kıyılmış kuru soğan da ilave edebilirsiniz. Patatesi isteğe göre artırabilir veya azaltabilirsiniz. İşte patatesli yumurta tarifi...

PATATESLİ YUMURTA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

* 2 adet orta boy patates * Kekik, tuz * 2 yumurta * Pul biber * 1 çay bardağı sıvı yağ

PATATESLİ YUMURTA TARİFİ

PATATESLİ YUMURTA TARİFİ
Patatesleri küp küp doğrayın ve kızgın yağda pişirmeye başlayın. Patatesler kızarınca fazla yağı süzdürün ve tuz serpin.
Ardından üstüne 2 yumurta kırın ve karıştırın. Yumurtalar piştiğinde kekik ve pul biber serpin. Afiyet olsun...

PATATESLİ YUMURTA PÜF NOKTASI

PATATESLİ YUMURTA PÜF NOKTASI
Patatesleri yağsız tavada daha az yağda veya derin yağda ve fritözde kızartabilirsiniz.
Yumurtaya baharat veya rendelenmiş kaşar peyniri ilave edebilirsiniz. Yumurta sayısını kişi sayısına göre artırabilir ya da azaltabilirsiniz.
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