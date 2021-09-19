Patatesli yumurta nasıl yapılır? Patatesli yumurta malzemeleri neler?

Patatesli yumurtayı hazırlamak için yumurtayı çırparken 1-2 yemek kaşığı süt ilave etmeniz patatesli yumurtanın lezzetini artıracaktır. Patatesli yumurtaya arzuya göre ince kıyılmış kuru soğan da ilave edebilirsiniz. Patatesi isteğe göre artırabilir veya azaltabilirsiniz. İşte patatesli yumurta tarifi...
PATATESLİ YUMURTA TARİFİ İÇİN MALZEMELER
* 2 adet orta boy patates
* Kekik, tuz
* 2 yumurta
* Pul biber
* 1 çay bardağı sıvı yağ
PATATESLİ YUMURTA TARİFİ
Patatesleri küp küp doğrayın ve kızgın yağda pişirmeye başlayın. Patatesler kızarınca fazla yağı süzdürün ve tuz serpin.
Ardından üstüne 2 yumurta kırın ve karıştırın. Yumurtalar piştiğinde kekik ve pul biber serpin. Afiyet olsun...
PATATESLİ YUMURTA PÜF NOKTASI
Patatesleri yağsız tavada daha az yağda veya derin yağda ve fritözde kızartabilirsiniz.
Yumurtaya baharat veya rendelenmiş kaşar peyniri ilave edebilirsiniz. Yumurta sayısını kişi sayısına göre artırabilir ya da azaltabilirsiniz.
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