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Paylaş Benimle'nin sunucusu kimdir? Gökhan Çınar kaç yaşında, nereli ve evli mi?

12.07.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökhan Çınar, bir Youtube kanalı üzerinden yayınlanan ‘Katarsis’ isimli program ile adını duyurmuştur. Birçok ismi programa konuk olarak alan Gökhan Çınar, şimdilerde TV8 kanalı üzerinde yayınlanan Paylaş Benimle programının sunucusu olarak görev almaktadır. Paylaş Benimle'nin sunucusu Gökhan Çınar, son günlerde oldukça merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Peki Gökhan Çınar kimdir?

16 yıldır klinik psikolog olarak görev alan Gökhan Çınar, bir dönem JoyTürk’ün de radyo müdürlüğünü yapmıştır. Aynı zamanda ‘Geçecek mi?’ isimli bir kitabı da bulunan Gökhan Çınar, şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan ‘Paylaş Benimle’ adlı programın sunucusu olarak görev almaktadır. Yaptığı Katarsis programı ile oldukça tanınır hala gelen Çınar, TV8 kanalı üzerinden Paylaş Benimle programı ile kendisini geniş kitlelere duyurmuştur.

Gökhan Çınar kimdir?

Gökhan Çınar, 23 Aralık 1983 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Haliç Üniversitesi’nde YÖK bursu alarak Psikoloji bölümünü bitiren Çınar, 2006 yılında Maltepe Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji alanında yüksek lisansını tamamlamıştır.
Hem lisans eğitimi hem de yüksek lisans eğitimi sırasında Balıklı Rum Hastanesi ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde nevroz ve psikoz servislerinde staj yapmış ve psikolog olarak çalışmalarına devam etmiştir.
Gökhan Çınar, aynı zamanda Türk Psikologları Derneği’nin de bir üyesidir. Çınar, ‘Meslek Adanmışlık’ konusunda bir yüksek lisans tezi hazırlamıştır.
Çınar yetişkin, ergen ve çocuk Objektif/Projektif Testler eğitimini almış ve birçok kişilik, zeka, gelişim, dikkat ve algı testinin uygulamasında yetkinlik kazanmıştır.
Aynı zamanda Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden EMDR eğitimi de almıştır. 2014-2018 yılları arasında Geştalt Terapi Derneği’nde Prof. Dr. Ceylan Daş tarafından verilen dört yıllık Geştalt Terapi Eğitimi’ni ve yaşantı gruplarını tamamlamıştır.
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