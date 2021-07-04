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Paylaş Benimle programına nasıl başvurulur? Gökhan Çınar Paylaş Benimle programı formatı ne? İşte başvuru yöntemi...

04.07.2021 00:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube'da yayınladığı 'Katarsis' isimli programıyla bilinen ve sonrasında Exxen ile anlaşan Uzman Psikolog Gökhan Çınar, "Paylaş Benimle" adlı programıyla yakında TV8 ekranlarında olacak. Program, ilginç hayat hikâyeleri vasıtasıyla insanların hayatlarına dokunacak. Peki Paylaş Benimle programına nasıl başvurulur? Gökhan Çınar Paylaş Benimle programı formatı ne? İşte başvuru yöntemi...

Daha önce dijital platformlarda 'Katarsis' isimli programıyla bilinen Uzman Psikolog Gökhan Çınar, TV8'de yayınlanacak olan "Paylaş Benimle" adlı programla televizyon ekranlarında olacak. Paylaş Benimle, kimi zaman duygusal kimi zaman trajik çeşitli hayat hikâyeleri vasıtasıyla insanların hayatlarına dokunacak. Peki Paylaş Benimle programına nasıl başvurulur, programın formatı ne?

Paylaş Benimle programına nasıl başvurulur?

37 yaşındaki psikolog Gökhan Çınar, yakında TV 8 ekranlarında yayınlanacak olan "Paylaş Benimle" programı ile ekranlarda olacak.

Katarsis programıyla tanınıyordu!

Katarsis programıyla tanınıyordu!
Gökhan Çınar, daha önce Youtube'da çektiği "Katarsis" isimli programla tanınıyordu. Her bölüm tanınmış veya tanınmayan isimlerin hayat hikayelerini internet üzerinden seyircilerle paylaşan Çınar, daha sonra Katarsis programı için dijital platform Exxen ile anlaşmıştı.

Programın formatı ne?

Programın formatı ne?
Çınar, şimdilerde ise TV8'de yayınlanacak "Paylaş Benimle" programı için hazırlıklarını sürdürüyor. Paylaş Benimle programı yapım ekibi, danışman psikolog kadrosu ve birlikte bütün dernek ve ilgili platformlar aracılığıyla programa başvurmuş olan kişilerin hayatına dokunmayı, dönüştürmeyi ve onlara fayda sağlamayı amaçlamakta.

Hayat hikayesini paylaşmak isteyenler yer alacak

Hayat hikayesini paylaşmak isteyenler yer alacak
Hayat hikayesini paylaşmaya gönüllü olan herkesin başvuruda bulunabildiği programda, yetişkin olan, her yaştan Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden bireyler, aileler yer alabilecek.

Paylaş Benimle başvuru formu nasıl doldurulur?

Paylaş Benimle başvuru formu nasıl doldurulur?
Programa başvurunun nasıl yapılacağı ise merak konusu oldu. Öncelikle bu linkte yer alan formu doldurmalısınız: https://www.paylasbenimle.tv/ Ardından tüm bilgilerden sonra bir adet veya daha fazla fotoğrafınızı yüklemelisiniz. Gereken tüm bilgileri eksiksiz doldurduktan sonra "Onayla" kısmına tıklamanız yeterli.
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Anahtar Kelimeler:
TV8
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