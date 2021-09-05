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Pazar kahvaltısında kuymak yenir mi? Kuymak yemek tarifi ve malzemeleri...

05.09.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarifi en çok merak edilen Karadeniz mutfağının lezzetlerinden kuymak ile ilgili bazı bilgiler merak ediliyor. Kuymak, gerek kahvaltıda gerek ara öğünlerde yenebilen bir yemek olarak biliniyor. Karadeniz'e özel kolot peyniri ve tel peyniri dışında kuymak kaşar ile de yapılabilmekte. Peki Pazar kahvaltısında kuymak yenir mi? İşte kuymak yemek tarifi ve malzemeleri...

Gerek kahvaltı gerek ara öğünlerde yenebilen ve Karadeniz'in sevilen lezzetlerinden biri olan kuymak tarifi merak ediliyor. Kuymak için gereken malzemeler de merak konusu. Kuymak, kolot peyniri ve tel peyniri bulamayanlar için kaşar ile de yapılabiliyor. İşte tarifi...

KAHVALTI İÇİN KUYMAK NASIL YAPILIR?

Kahvaltı için en çok tercih edilen lezzetlerden biri de Karadenizin meşhur lezzetlerinden biri olan kuymak. Özellikle aile sofralarının en tatlı lezzetlerinden biri olarak bilinen kuymak tarifi ve malzemeleri merak ediliyor.

KUYMAK MALZEMELERİ NELER?

KUYMAK MALZEMELERİ NELER?
-1 bardak doğranmış kaşar peyniri (İsteğinize göre daha az yada fazla olabilir) -Kaynar su -2 tepeleme kaşığı tereyağı -3 yada 5 tepeleme kaşığı mısır unu -Tuz

KUYMAK TARİFİ...

KUYMAK TARİFİ...
-Öncelikle tereyağını eritin ve mısır unu ilave edin. Burada önemli olan mısır unu, irmik gibi iri çekim olursa daha iyi lezzet alabilirsiniz. -Mısır ununun kokusu çıkıp, hafif rengi dönene dek kavurun. -Ardından yavaş yavaş içerisine kaynar su ekleyin ve sürekli karıştırmaya devam edin.
-Karıştırdıkça gerekli görürseniz su ilave edin. -Boza gibi daha akışkan bir hal alana kadar karışıma su ilave etmeniz gerekiyor. -Artık kıvamını isteğinize göre ayarlayın ancak kuymak için akışkan hali en ideal olanıdır. -Daha sonra tuz ekleyip karıştırın. -Yemeğin altını kısarak, üstüne yağları çıkana dek pişirmeye devam edin.
-Önemli olan madde, kuymağın her yerinin göz göz kaynamış olması gerekmektedir. -Son olarak kaşarları her yerine denk gelecek şekilde ilave edin ancak hiç karıştırmayın. -Kaşarları erittikten sonra, yağı üste çıktığında ocağın altını kapatın. Kuymağınız hazır. Afiyet olsun.
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