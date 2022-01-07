MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Pelin Karahan annesini 'taş bebek' notuyla paylaşınca yorum yağdı! "Aşırı benziyorsun"

Pelin Karahan annesini 'taş bebek' notuyla paylaşınca yorum yağdı! "Aşırı benziyorsun"

07.01.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kavak Yelleri dizisiyle adını yıllar önce duyuran, güzelliğiyle dikkat çeken ve son olarak Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde rol alan Pelin Karahan annesinin gençlik hallerinden bugüne bazı fotoğraflarını paylaştı. Karahan'ın annesine aşırı benzerliğine takipçilerinden ise yorum yağdı.

Son olarak Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde rol alan ve zayıflamasıyla gündeme gelen Pelin Karahan sosyal medyadaki paylaşımıyla olay oldu. Pelin Karahan annesinin doğum gününü instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Annesi Nural Koçyiğit’in gençlik fotoğraflarını paylaşan oyuncunun annesine olan benzerliği takipçilerini şaşırttı. Pelin Karahan paylaşımında annesiyle ilgili şunları yazdı:

1

"İYİ Kİ BENİM ANNEMSİN"

"Taş bebek 60 oldu bugün… Hep diyorum yine derim, elim kolum her şeyim canım annem. Çok şey diyesim var ama gerçekten kelimeler yetersiz sana… Bizi, seni bilenler bilir zaten güzelliğin, neşen, hayat enerjin, becerikliliğin, her şeyi hemen halledip organize edişin, bir ortama girdiğindeki ışığın… Her özelliğinle iyi ki benim annemsin. Sen olmasan ben hiçbir zaman bu kadar güçlü hissetmezdim bu hayatta. Çocuklarımın enerjik sevgi dolu anneannesi, benim can yoldaşım, arkadaşlarımın bir tanecik Nural ablası… İyi ki doğdun bebek. Bence hiç yaşlanmayacak sadece yaş alacaksın.”

pelin-karahan

GÖRENLER ŞAŞTI KALDI

Pelin Karahan'ın paylaşımında annesinin gençlik hallerini ve şimdiki halini görenler "Güzelliğiniz genetikmiş" yorumları yaptı. Çoğu takipçi ise "Aşırı benziyorsun annene" yorumlarında bulundu.

pelin-karahan-1

ÜNLÜLERİN ANNELERİ

Ebru Polat ve annesi...
Nazlı Çelik, annesi Semra Çelik ile bu karesini Instagram hesabından "Annem" notuyla paylaştı.
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci annesiyle birlikte yer aldığı fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. Ciğerci, yayınladığı kareye "moralim çok bozuk çünkü benden küçük duran bir annem var" notunu düştü. Ciğerci'nin paylaşımına yorum yağdı.
Şarkıcı Hakan Peker, Instagram hesabından annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını "Canım annem gelmiş" notuyla paylaştı.
Merve Boluğur ve annesi
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüste yeni tedbirler masada! 100 bin vaka bekleniyor…

Koronavirüste yeni tedbirler masada! 100 bin vaka bekleniyor…

"Bir depoya 915 TL ödedim" Akaryakıt zammı isyanına Şahan'dan yanıt!

"Bir depoya 915 TL ödedim" Akaryakıt zammı isyanına Şahan'dan yanıt!

2022 yılı kehanetleri korku saldı!

2022 yılı kehanetleri korku saldı!

MasterChef'te son finalist şef ceketini giydi! Elenen isim gözyaşlarına boğuldu

MasterChef'te son finalist şef ceketini giydi! Elenen isim gözyaşlarına boğuldu

Pozitiftim negatife döndüm

Pozitiftim negatife döndüm

Kimliklerde yeni dönem! Pazartesi günü başlıyor

Kimliklerde yeni dönem! Pazartesi günü başlıyor

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Her şeyi itiraf etti! Olay MasterChef sözleri

Her şeyi itiraf etti! Olay MasterChef sözleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Bomba iddia! "50 milyon dolarını indirip..."

Bomba iddia! "50 milyon dolarını indirip..."

Sevgilisini gören manken sandı!

Sevgilisini gören manken sandı!

Arzu Balkan'ın son hali şaşkına çevirdi!

Arzu Balkan'ın son hali şaşkına çevirdi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.