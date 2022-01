Pelin Karahan annesini 'taş bebek' notuyla paylaşınca yorum yağdı! "Aşırı benziyorsun"

Son olarak Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde rol alan ve zayıflamasıyla gündeme gelen Pelin Karahan sosyal medyadaki paylaşımıyla olay oldu. Pelin Karahan annesinin doğum gününü instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Annesi Nural Koçyiğit’in gençlik fotoğraflarını paylaşan oyuncunun annesine olan benzerliği takipçilerini şaşırttı. Pelin Karahan paylaşımında annesiyle ilgili şunları yazdı:

"İYİ Kİ BENİM ANNEMSİN"

"Taş bebek 60 oldu bugün… Hep diyorum yine derim, elim kolum her şeyim canım annem. Çok şey diyesim var ama gerçekten kelimeler yetersiz sana… Bizi, seni bilenler bilir zaten güzelliğin, neşen, hayat enerjin, becerikliliğin, her şeyi hemen halledip organize edişin, bir ortama girdiğindeki ışığın… Her özelliğinle iyi ki benim annemsin. Sen olmasan ben hiçbir zaman bu kadar güçlü hissetmezdim bu hayatta. Çocuklarımın enerjik sevgi dolu anneannesi, benim can yoldaşım, arkadaşlarımın bir tanecik Nural ablası… İyi ki doğdun bebek. Bence hiç yaşlanmayacak sadece yaş alacaksın.”

GÖRENLER ŞAŞTI KALDI

Pelin Karahan'ın paylaşımında annesinin gençlik hallerini ve şimdiki halini görenler "Güzelliğiniz genetikmiş" yorumları yaptı. Çoğu takipçi ise "Aşırı benziyorsun annene" yorumlarında bulundu.