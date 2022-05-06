Pelin Öztekin yaza hızlı bir giriş yaptı! Straplez bikinisiyle...

Usta sanatçı Rasim Öztekin'in kızı olan Pelin Öztekin, 2013 yılında 156 kiloya çıkmış, 2014'te mide küçültme ameliyatı olmuştu. Altı ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya inmişti. Verdiği kiloların ardından fit bir görünüme kavuşan Pelin Öztekin, yaza hızlı bir giriş yaptı. Sosyal medya hesabında sık sık yaz mevsimine duyduğu özlemi dile getiren Öztekin, havaların ısınmasıyla soluğu denizde aldı.

VERDİĞİ KİLOLARDAN SONRA DEĞİŞEN ÜNLÜ İSİMLER

Buse Terim Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, son haliyle dikkat çekiyor. Aralıklı oruç sistemiyle 25 kilo veren Buse Terim, en kritik noktanın saat 18:00'den sonra hiçbir şey yememek olduğunu söylüyor.

Danla Bilic Youtube'da çektiği makyaj videoları ile ünlenen Danla Biliç, bir süre sonra sosyal medyada fenomen haline geldi.

Bir dönem aldığı fazla kilolar ile magazinin gündemine düşen Danla Biliç, daha sonra mide küçültme ameliyatı olarak fazla kilolarından kurtuldu.

Feyza Civelek 'Adını Feriha Koydum' dizisinde rol alan genç oyuncu Feyza Civelek, verdiği kilolarla görenleri şaşırttı.