MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Pelin Öztekin yaza hızlı bir giriş yaptı! Straplez bikinisiyle...

Pelin Öztekin yaza hızlı bir giriş yaptı! Straplez bikinisiyle...

06.05.2022 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabında sık sık yaz mevsimine duyduğu özlemi dile getiren Öztekin, havaların ısınmasıyla soluğu denizde aldı. Denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkaran ünlü oyuncu, mavi straplez bikinisi ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunmayı da ihmal etmedi. Mide küçültme ameliyatının ardından 93 kilo veren Pelin Öztekin fit haliyle de dikkat çekti.

Usta sanatçı Rasim Öztekin'in kızı olan Pelin Öztekin, 2013 yılında 156 kiloya çıkmış, 2014'te mide küçültme ameliyatı olmuştu.

Ekran görüntüsü 2022-05-06 071444

Altı ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya inmişti.

Ekran görüntüsü 2022-05-06 071454

Verdiği kiloların ardından fit bir görünüme kavuşan Pelin Öztekin, yaza hızlı bir giriş yaptı.

Ekran görüntüsü 2022-05-06 071505

Sosyal medya hesabında sık sık yaz mevsimine duyduğu özlemi dile getiren Öztekin, havaların ısınmasıyla soluğu denizde aldı.

pelin

VERDİĞİ KİLOLARDAN SONRA DEĞİŞEN ÜNLÜ İSİMLER

Buse Terim

Buse Terim
Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, son haliyle dikkat çekiyor. Aralıklı oruç sistemiyle 25 kilo veren Buse Terim, en kritik noktanın saat 18:00'den sonra hiçbir şey yememek olduğunu söylüyor.

Danla Bilic

Danla Bilic
Youtube'da çektiği makyaj videoları ile ünlenen Danla Biliç, bir süre sonra sosyal medyada fenomen haline geldi.
Bir dönem aldığı fazla kilolar ile magazinin gündemine düşen Danla Biliç, daha sonra mide küçültme ameliyatı olarak fazla kilolarından kurtuldu.

Feyza Civelek

Feyza Civelek
'Adını Feriha Koydum' dizisinde rol alan genç oyuncu Feyza Civelek, verdiği kilolarla görenleri şaşırttı.
21 kilo zayıflayarak inanılmaz bir değişime giden Civelek, 2,5 ayda 78 kilodan 58 kiloya düştü.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Pelin Öztekin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gerilim tavan yaptı! Özdağ'dan Bakan Soylu'ya: Yarın 11'de silahsız ve tek başıma...

Gerilim tavan yaptı! Özdağ'dan Bakan Soylu'ya: Yarın 11'de silahsız ve tek başıma...

Survivor'da deprem! İddialı yarışmacılar diskalifiye oldu

Survivor'da deprem! İddialı yarışmacılar diskalifiye oldu

Çok konuşulacak gelişme! Putin özür diledi

Çok konuşulacak gelişme! Putin özür diledi

Sürücü koltuğundaki kahreden detay... TIR şoförü hayatını kaybetti

Sürücü koltuğundaki kahreden detay... TIR şoförü hayatını kaybetti

Otogaza indirim geldi! İşte yeni fiyatlar

Otogaza indirim geldi! İşte yeni fiyatlar

ABD basını yazdı! 'Türkiye'ye F-16 satışı' ve 'Bayraktar TB-2' ile ilgili dikkat çeken ifadeler

ABD basını yazdı! 'Türkiye'ye F-16 satışı' ve 'Bayraktar TB-2' ile ilgili dikkat çeken ifadeler

İlginizi Çekebilir

Meşhur Sarıyer böreği tarifi! Üstelik çok pratik

Meşhur Sarıyer böreği tarifi! Üstelik çok pratik

Yarattığı etkiye inanamayacaksınız! Yapmanız gereken...

Yarattığı etkiye inanamayacaksınız! Yapmanız gereken...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Minimum çabayla kilo vermenin harika yolları: Işığı kapatın...

Minimum çabayla kilo vermenin harika yolları: Işığı kapatın...

Dereotlu kabak çorbası nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla

Dereotlu kabak çorbası nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.