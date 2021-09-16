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Perihan Savaş'ın oğlu mezun oldu! "Aslan parçam"

16.09.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Çukur dizisindeki performansıyla dikkat çeken Perihan Savaş Yılmaz Zafer ile evliliğinden dünyaya gelen Savaş Zafer ile pozunu paylaşınca beğeni topladı.

Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer üniversiteyi bitirdi.

Mezuniyet töreninde Zafer'i annesi ve ablası Zübeyde Melek Akkaş yalnız bırakmadı. Mutlu aile bu özel andan fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

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Perihan Savaş, bu gönderinin altına, 'Nihayet mezun olduk aslan parçam' mesajını düştü.

Ekran Alıntısı

Ünlü oyuncu Perihan Savaş, 1995 yılında hayatını kaybeden oyuncu eşi Yılmaz Zafer’i her yıl anıyor. 1956 doğumlu olan Yılmaz Zafer, 1976 yılında başladığı sinemada 40'tan fazla film çevirdi. Perihan Savaş'la 1987'de evlendiler ve Savaş adını verdikleri bir oğulları oldu. İlki Nisan 1994'te olmak üzere iki kalp krizi geçirerek uzun süre bakıma muhtaç şekilde yaşayan Zafer, bu nedenle geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

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Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
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Anahtar Kelimeler:
Perihan Savaş
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