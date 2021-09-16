Perihan Savaş'ın oğlu mezun oldu! "Aslan parçam"

Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer üniversiteyi bitirdi.
Mezuniyet töreninde Zafer'i annesi ve ablası Zübeyde Melek Akkaş yalnız bırakmadı. Mutlu aile bu özel andan fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.
Perihan Savaş, bu gönderinin altına, 'Nihayet mezun olduk aslan parçam' mesajını düştü.
Ünlü oyuncu Perihan Savaş, 1995 yılında hayatını kaybeden oyuncu eşi Yılmaz Zafer’i her yıl anıyor. 1956 doğumlu olan Yılmaz Zafer, 1976 yılında başladığı sinemada 40'tan fazla film çevirdi. Perihan Savaş'la 1987'de evlendiler ve Savaş adını verdikleri bir oğulları oldu. İlki Nisan 1994'te olmak üzere iki kalp krizi geçirerek uzun süre bakıma muhtaç şekilde yaşayan Zafer, bu nedenle geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi.
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