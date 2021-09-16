Perihan Savaş'ın oğlu mezun oldu! "Aslan parçam"

Ünlü oyuncu Perihan Savaş, 1995 yılında hayatını kaybeden oyuncu eşi Yılmaz Zafer’i her yıl anıyor. 1956 doğumlu olan Yılmaz Zafer, 1976 yılında başladığı sinemada 40'tan fazla film çevirdi. Perihan Savaş'la 1987'de evlendiler ve Savaş adını verdikleri bir oğulları oldu. İlki Nisan 1994'te olmak üzere iki kalp krizi geçirerek uzun süre bakıma muhtaç şekilde yaşayan Zafer, bu nedenle geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi.

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.