Perihan Savaş "Tatil başladı" deyip şezlong pozunu yayınladı!

İlk evliliğini henüz 13'ündeyken askeri okulda okuyan yirmi iki yaşındaki bir gençle yapan Savaş, daha sonra İbrahim Tatlıses'le aşk yaşadı ve kızı Melek Zübeyde'yi dünyaya getirdi. 1 Haziran 1987 yılında Yılmaz Zafer'le nikah masasına oturan sanatçının bu evliliğinden de Savaş Zafer adında bir oğlu oldu.

Hem başarılı oyunculuğu hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Savaş, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Ünlü oyuncu, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla tatil sezonunu açtığını duyurdu. Savaş, şezlongda verdiği bir pozu "Tatil başardı, huzur" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.