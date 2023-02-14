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Pierre Emerick Aubameyang Fenerbahçe'yi istiyor! İmza için tek bir şart var...

14.02.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Forvet bölgesi için yıldız bir ismi kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündemin ilk sırasındaki isim İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Pierre Emerick Aubameyang... Gabonlu yıldızı Fenerbahçe'ye öneren İngiliz ekibiyle görüşmelerini sürdüren Sarı-Lacivertliler'in imza için tek bir şartı var. İşte detaylar...

Pierre Aubameyang

Pierre Aubameyang

GAB Gabon
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Chelsea
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Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Şu ana kadar Oosterwolde, Samet Akaydın ve Emre Demir'i kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler için taraftarları oldukça heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı.

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 TFF belirledi! İşte ilk maçın oynanacağı tarih

TFF belirledi! İşte ilk maçın oynanacağı tarih

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İZİN SONA ERDİ 

İZİN SONA ERDİ 

Yaşanan deprem felaketi sonrası TFF lig maçlarını 4-5 Mart’a kadar ertelerken, tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus takımına 4 gün izin verirken, Sarı-Lacivertli oyuncular dün akşam saatlerinde Samandıra Tesisleri’nde toplandı ve çalışmalar yeniden başlamıştı.

PEDRO İDMANA KATILDI 

PEDRO İDMANA KATILDI 

Depremin psikolojik etkileri nedeniyle moralsiz bir şekilde gerçekleştirilen antrenmanda Jesus’un, öğrencilerinin maç ritmini kaybetmemeleri için bu hafta boyunca fiziksel ağırlıklı çalışmalar yaptıracağı öğrenilirken, Joao Pedro da idmanda yer aldı.

PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG... 

PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG... 

Son günlerde ismi Fenerbahçe ile anılan İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Chelsea'nin yıldızı Pierre-Emerick Aubameyang için de temaslarını sürdüren Sarı-Lacivertliler Gabonlu yıldızı kiralamaya sıcak bakarken resmi girişim yapılması için, İngiliz ekibinin büyük oranda maaş desteği vermesi şart.

FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR! 

FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR! 

Chelsea de gözden çıkardığı Pierre-Emerick Aubameyang’ın sezonun ikinci bölümünde tribünde oturmasındansa başka bir takıma kiralık gitmesini isterken golcü oyuncunun Fenerbahçe ile birlikte ABD ekiplerinden Los Angeles’a önerildiği ancak Aubameyang, kariyerini Avrupa’da sürdürmek için Los Angeles’a gitmeyi düşünmediğini yönetime iletti.

İMZA İÇİN TEK ŞART... 

İMZA İÇİN TEK ŞART... 

Yıldız oyuncunun sezonun kalan bölümündeki maaşının 3 milyon Pound (68 milyon TL) olduğu öğrenilirken, bu rakam Sarı- Lacivertliler için fazlasıyla yüksek... Eğer Chelsea, ücretin en az yarısını üstlenmeyi kabul ederse, Fenerbahçe Yönetimi harekete geçmeyi planlıyor.

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