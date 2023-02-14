Pierre Emerick Aubameyang Fenerbahçe'yi istiyor! İmza için tek bir şart var...

Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Şu ana kadar Oosterwolde, Samet Akaydın ve Emre Demir'i kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler için taraftarları oldukça heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı.
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Yaşanan deprem felaketi sonrası TFF lig maçlarını 4-5 Mart’a kadar ertelerken, tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus takımına 4 gün izin verirken, Sarı-Lacivertli oyuncular dün akşam saatlerinde Samandıra Tesisleri’nde toplandı ve çalışmalar yeniden başlamıştı.
Depremin psikolojik etkileri nedeniyle moralsiz bir şekilde gerçekleştirilen antrenmanda Jesus’un, öğrencilerinin maç ritmini kaybetmemeleri için bu hafta boyunca fiziksel ağırlıklı çalışmalar yaptıracağı öğrenilirken, Joao Pedro da idmanda yer aldı.
Son günlerde ismi Fenerbahçe ile anılan İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Chelsea'nin yıldızı Pierre-Emerick Aubameyang için de temaslarını sürdüren Sarı-Lacivertliler Gabonlu yıldızı kiralamaya sıcak bakarken resmi girişim yapılması için, İngiliz ekibinin büyük oranda maaş desteği vermesi şart.
Chelsea de gözden çıkardığı Pierre-Emerick Aubameyang’ın sezonun ikinci bölümünde tribünde oturmasındansa başka bir takıma kiralık gitmesini isterken golcü oyuncunun Fenerbahçe ile birlikte ABD ekiplerinden Los Angeles’a önerildiği ancak Aubameyang, kariyerini Avrupa’da sürdürmek için Los Angeles’a gitmeyi düşünmediğini yönetime iletti.
Yıldız oyuncunun sezonun kalan bölümündeki maaşının 3 milyon Pound (68 milyon TL) olduğu öğrenilirken, bu rakam Sarı- Lacivertliler için fazlasıyla yüksek... Eğer Chelsea, ücretin en az yarısını üstlenmeyi kabul ederse, Fenerbahçe Yönetimi harekete geçmeyi planlıyor.