Pierre Emerick Aubameyang Fenerbahçe'yi istiyor! İmza için tek bir şart var...

Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Şu ana kadar Oosterwolde, Samet Akaydın ve Emre Demir'i kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler için taraftarları oldukça heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı.

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