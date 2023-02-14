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Herkes Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i konuşuyor! Depremzedeler için alkışlanacak hareket

14.02.2023 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinden etkilenen afetzedeler için yardımlarını sürdürüyor. Özbek son olarak Galatasaray, Beyoğlu'nda yer alan Hasnun Galip Kulüp Binası'nı depremzedeler için açacağını duyururken, bu hamlesiyle taraftarlardan büyük alkış topladı. İşte detaylar...

Herkes Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i konuşuyor! Depremzedeler için alkışlanacak hareket

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve birçok ili büyük oranda etkileyen deprem sonrası spor kulüpleri de afetzedeler için yardımlarına devam ediyor. Bu kulüplerden biri de Galatasaray olurken, Sarı-Kırmızılı kulübün Başkanı Dursun Özbek'ten alkışlanacak bir hamle geldi.

Tecrübeli Başkan aldığı kararla, Galatasaray'ın Beyoğlu'nda yer alan Hasnun Galip Kulüp Binası'nı depremzedeler için açacağını duyurdu.

"HAREKETE GEÇTİK"

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, konuyla ilgili olarak "Memleketimizin büyük felaketten sonra bölge insanına barınma problemi çıkacak. Bizim de okulda okuyan talebelerimizin aileleri var orada. Onların bir kısmı buraya, İstanbul'a gelecekler. Onlara acil bir konaklama yeri yapmamız ihtiyacı doğdu. Ben de sevgili Fatih Demircan'dan rica ettim. Her katta 8-9 oda çıkıyor. Dolayısıyla süratle Hasnun Galip'i bu manada kullanmak için harekete geçtik." dedi.

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Dursun Özbek, ayrıca, "Allah inşallah bizi bir daha böyle bir felaketle karşı karşıya getirmez. Galatasaray olarak yaraları sarmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Aileleri konaklatacak şekilde hazırlıyoruz. İnşallah tekrar böyle bir şey yaşamayız." sözlerini kullandı.

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