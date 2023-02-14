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Trabzonspor Basel maçı öncesi 30 saniyede rekor kırıldı! Akyazı'da tarihi bir akşam yaşanacak

14.02.2023 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesi bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada, bilet gelirlerinin depremzedelere gönderileceği duyurusu sonrası kırılması zor bir rekora imza atıldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Basel maçı öncesi 30 saniyede rekor kırıldı! Akyazı'da tarihi bir akşam yaşanacak

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, UEFA'nın kararı doğrultusunda 16 Şubat Perşembe günü İsviçre ekibi Basel'i sahasında konuk edecek. Karşılaşma öncesi yapılan açıklamada bordo-mavili yönetim, kazanılacak tüm bilet gelirini afetzedelere göndereceğini açıklarken, tüm futbolseverleri karşılaşmaya davet etmişti.

Karşılaşmanın biletleri 100 ile 750 tl arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarken, bir rekora imza atıldı.

Trabzonspor yönetimi, karşılaşmanın biletlerini tüm Passolig kartlarına satışa açarken, futbolseverler biletleri 30 saniye içerisinde bitirdi ve bir rekora imza atılmış oldu.

Sadece Trabzonsporlular değil, bütün taraftarlar hep birlikte Akyazı’dan birlik-beraberlik çağrısı yapacak. Passolig de bu maçtan elde edeceği tüm geliri, Trabzonspor Kulübü ile depremzedelere bağışlayacak.

SİYAH FORMAYLA SAHAYA ÇIKACAKLAR

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Trabzonsporlu oyuncular maça siyah formasıyla çıkacak, taraftar grupları da maça gidecek kişilerin siyah giyinmelerini istiyor. Aynı zamanda deprem bölgesindeki çocuklar için oyuncak yardımı da yapılacak. Taraftarlar, maç öncesi getirdikleri oyuncuklarla stada gidecek ve hepsi kolilere konulup, afet bölgesine yollanacak.

RAKAM KATLANABİLİR

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Maç biletlerinin satışından toplamda 6.5 milyon TL civarında bir gelir elde edilecek ancak hatıra biletlerinin satışı sonrası bu rakam katlanabilir. 1 sanal bilet 100 TL karşılığında satışa sunulacak ve sınırsız sayıda alınabilecek.

BASIN MENSUPLARI DA PARA ÖDEYECEK

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Trabzonspor-Basel maçında görev alacak basın mensupları, karşılaşmayı bilet alarak takip edecek. Akyazı Stadı’na gidecek gazeteciler, deprem bölgesine yardım yapmak amacıyla en az 100 TL ücret karşılığında bilet satın alacak. TSYD Trabzon Şubesi, konuyla ilgili dün açıklama yaptı.

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GİŞELERDE KUYRUKLAR OLUŞTU

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Kar yağışına rağmen Trabzonlular, dün şehirdeki bilet gişelerine akın etti, uzun kuyruklar oluştu. Basel maçının sadece bir futbol müsabakası olmadığını belirten Bordo-Mavili taraftarlar, “Ülkemizin morale ve destek çağrılarına ihtiyacı var. Perşembe akşamı en güzel mesajları Akyazı’dan göndereceğiz” dediler. Trabzonspor-Basel maçı biletleri, VIP Platinum: 750TL, VIP Gold: 500TL, VIP Silver 400TL, Batı: 250TL, Doğu: 200 TL, Yavru Fırtına: 125TL, Kale arkası: 100 TL’den satıldı.

DİĞER BAŞKANLAR DA STATTA OLACAK

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Karadeniz ekibi, perşembe akşamı oynanacak tarihi maça UEFA Başkanı Ceferin, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve tüm Süper Lig kulüplerinin başkanlarını davet etmişti. Ahmet Ağaoğlu, “İlk cevap Antalyaspor ve Kayserispor başkanlarından geldi. Adana Demirspor başkanı da geleceğini söyledi. Ali Koç arayarak, İstanbul’daki kulüp başkanlarını organize edeceğini belirtti. Sayın Büyükekşi de maçta olacak” diye konuştu.

KULÜPLERDEN #HEPBİRLİKTE MESAJI

Basel maçı öncesi Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun tüm kulüp taraftarlarına yaptığı çağrının ardından Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray sosyal medyadan üst üste paylaşımlarda bulundu. Biletlerin satışa çıkması sonrası #Hepbirlikteetiketiyle‘Yaralarımızı beraber saralım’ mesajı verildi. Trabzonspor, üç büyük kulübün paylaşımlarını Twitter hesabından alıntıladı.

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ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

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Avrupa maçları Exxen platformundan yayınlanırken, Trabzonspor-Basel karşılaşması için Acun Ilıcalı beklenen hassasiyeti gösterdi ve maçın TV8’den şifresiz olarak verileceğini açıkladı. Kanalın sahibi Ilıcalı, tüm reklam gelirlerinin de depremzede vatandaşlar için kullanılacağını belirtti. Trabzonspor Kulübü, bu karar sonrası teşekkür mesajı yayınladı.

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