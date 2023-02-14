SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan karar! Resmi açıklama bekleniyor... İşte ilk maçın oynanacağı tarih

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan karar! Resmi açıklama bekleniyor... İşte ilk maçın oynanacağı tarih

14.02.2023 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşanan deprem felaketi sonrası tüm spor organizasyonlarına ikinci bir açıklamaya kadar süresiz ara verilirken, depremin üzerinden 9 gün geçmesinin ardından TFF Mehmet Büyükeşi'nin önderliğinde kriz masası kurdu. Lige verilen aranın sona ereceği tarih belli olurken, maç programı, devletin ilgili kurumlarıyla yapılacak görüşmeler sonrası açıklanacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan karar! Resmi açıklama bekleniyor... İşte ilk maçın oynanacağı tarih

Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 farklı ilde milyonlarca kişiyi derinden etkilen deprem felaketi sonrası, futbol liglerine de ara verilmiş ve ikinci bir açıklamaya kadar tüm organizasyonlar durdurulmuştu.

TFF'DEN KARARLAR...

63e64a5380a03238ec88a6a6

Yaşanan felaketin üzerinden 9 gün geçerken, geçtiğimiz hafta Süper Lig, 1. Lig, 2. ve 3. Lig kulüp temsilcileriyle bir araya gelip, görüş ve önerileri dinleyen TFF yönetimi önemli kararlar almaya devam ediyor. Süper Lig'den Hatay ve Gaziantep'in yanı sıra alt liglerdeki bazı takımların çekilme taleplerini onaylayan Mehmet Büyükekşi ve ekibi, sezonun geri kalan kısmını organize etmeye başladı.

İLK TARİH 28 ŞUBAT

futboltopfutbolcu-1475459

Maç planlama departmanının hazırladığı programları inceleyen TFF yönetimi, ilk tarih olarak 28 Şubat Salı gününü takvime aldı. Bu tarihte, 6 Şubat'ta ertelenen Fenerbahçe - Konyaspor, Ümraniyespor - Adana Demirspor ve Giresunspor - Kayserispor maçlarının oynatılması planlanıyor. Bugün oynanması gereken ancak ikinci kez ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor maçının da aynı güne dahil edilmesi bekleniyor.

İlginizi Çekebilir

Çalhanoğlu maç sonunda konuştu! "İçim acıyor"

Çalhanoğlu maç sonunda konuştu! "İçim acıyor"

 '1 kişiden ses geldi, 2 kişiden ısı alındı!' Umutlu bekleyiş...

'1 kişiden ses geldi, 2 kişiden ısı alındı!' Umutlu bekleyiş...

 Annesi açıkladı ''Türkiye'de yaşananlarla sınanıyoruz''

Annesi açıkladı ''Türkiye'de yaşananlarla sınanıyoruz''

 Galatasaray'dan deprem bölgesindeki takımlara destek!

Galatasaray'dan deprem bölgesindeki takımlara destek!

OHAL BÖLGESİ KRİTİK

4833384

TFF yönetimi Süper Lig'in 24. haftasını da planlamış durumda. 3-4-5-6 Mart periyodunda oynatılması planlanan maçlar için henüz resmi duyuru yapılmadı. Yaşanan büyük afet nedeniyle başta kolluk kuvvetleri olmak üzere tüm resmi kurumlarla da iletişim sürüyor. Deprem coğrafyasındaki 10 ilde OHAL ilan edilmiş olması, güvenlik, ulaşım, sağlık hizmetleri nedeniyle birçok kuruma yük bindirmiş durumda.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

oWf_exXsDEyhHhM3QSdhlA

TFF yönetimi, Süper Lig ve alt liglerdeki maçları oynatırken, ilgili kurumlara ekstra mesai yaratmamak adına hassasiyet gösteriyor. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda, 24. hafta maç programının birkaç gün içinde açıklanması planlanıyor.

[image (24)]

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uğur Kurt için son görev yapıldıUğur Kurt için son görev yapıldı
Volkan Demirel, Galatasaray'ın teklifini kabul ettiVolkan Demirel, Galatasaray'ın teklifini kabul etti
Hatayspor ve Gaziantep FK sonrası o kulüp de ligden çekiliyor "Talebimizi ilettik"Hatayspor ve Gaziantep FK sonrası o kulüp de ligden çekiliyor "Talebimizi ilettik"
Anahtar Kelimeler:
deprem Süper Lig Mehmet Büyükekşi son dakika enkaz futbol tff 10 süper li maçın da,

En Çok Okunan Haberler

Söyledikleri tepki çekmişti! Uğur Arslan'dan videolu paylaşım

Söyledikleri tepki çekmişti! Uğur Arslan'dan videolu paylaşım

O ekibi ilk defa yurt dışına yolladılar! Ellerinde Türk bayrağı ile Hatay'a geldiler

O ekibi ilk defa yurt dışına yolladılar! Ellerinde Türk bayrağı ile Hatay'a geldiler

İspanya onu konuşuyor! Her şey deprem sonrası oldu... G.Saray'ın eski yıldızı 'futbolu bıraktım' dedi sonra paylaşımını sildi!

İspanya onu konuşuyor! Her şey deprem sonrası oldu... G.Saray'ın eski yıldızı 'futbolu bıraktım' dedi sonra paylaşımını sildi!

'1 kişiden ses geldi, 2 kişiden ısı alındı!' Umutlu bekleyiş...

'1 kişiden ses geldi, 2 kişiden ısı alındı!' Umutlu bekleyiş...

'Evlat edineceğim' dedi, bakanlık yanıt verdi!

'Evlat edineceğim' dedi, bakanlık yanıt verdi!

'Volkan Hoca ve ekibinin kaldığı yerin büyük bir kısmı kullanılamaz halde'

'Volkan Hoca ve ekibinin kaldığı yerin büyük bir kısmı kullanılamaz halde'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.