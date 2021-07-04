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Pınar Altuğ'un tatil pozları olay oldu! Fitliğiyle genç kızlara taş çıkardı...

04.07.2021 02:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar Duymasın dizisiyle yediden yetmişe herkes tarafından tanınan oyuncu Pınar Altuğ, Ege tatilinden yapmış olduğu paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Tatilin tadını doyasıya çıkaran Pınar Altuğ, mayolu pozlarını sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra fitliğiyle çok konuşuldu. Güzel oyuncu daha önce fitliğinin sırrının spor olduğunu söylemişti. İşte genç kızlara taş çıkaran Pınar Altuğ'un çok konuşulan tatil pozları...

46 yaşındaki ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Ege tatilinden yapmış olduğu paylaşımla sosyal medyada gündem haline geldi. Sevdikleriyle beraber tatilin tadını çıkaran Pınar Altuğ, mayolu pozlarını sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra fitliğiyle de fazlaca konuşuldu. Her dönem fitliğiyle dikkat çeken güzel oyuncu, daha önce fit kalmanın sırrının spor olduğunu söylemişti. İşte ayrıntılar...

Pınar Altuğ'un tatil pozu olay oldu!

Çocuklar Duymasın dizisiyle tanınan 46 yaşındaki Türk oyuncu, sunucu ve eski manken Pınar Altuğ, kariyer hayatı haricinde özel yaşamıyla da sık sık gündeme geliyor.
46 yaşındaki 1 çocuk annesi Altuğ, şimdilerde eşi Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürmekte.

Fit oluşuyla dikkat çekmişti

Fit oluşuyla dikkat çekmişti
2008 yılında hayatını Yağmur Atacan ile birleştiren başarılı oyuncu, fitliğiyle pek çok kez sosyal medya takipçileri tarafından konuşulup gündeme gelmişti.

Tatil anlarını paylaştı!

Tatil anlarını paylaştı!
Altuğ, son olarak tatil anlarını sosyal medyadan sevenleri ile paylaştı. Ünlü oyuncunun, tatildeki fit görüntüsü de yine gözlerden kaçmadı. Pek çok ünlü isim de Pınar Altuğ'un bu pozuna yorum ve beğeni yağdırdı.

"Şöyle havalı bir pozumuz olmasın mıydı?"

"Şöyle havalı bir pozumuz olmasın mıydı?"
Altuğ, ailesi ve yakınlarıyla da poz vermeyi unutmadı. Toplu çekildiği fotoğrafa "Bizim de şöyle havalı bir pozumuz olmasın mıydı? İyi ki varsınız" notunu ekledi.
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Pınar Altuğ
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