Pınar Altuğ'un tatil pozları olay oldu! Fitliğiyle genç kızlara taş çıkardı...

46 yaşındaki ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Ege tatilinden yapmış olduğu paylaşımla sosyal medyada gündem haline geldi. Sevdikleriyle beraber tatilin tadını çıkaran Pınar Altuğ, mayolu pozlarını sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra fitliğiyle de fazlaca konuşuldu. Her dönem fitliğiyle dikkat çeken güzel oyuncu, daha önce fit kalmanın sırrının spor olduğunu söylemişti. İşte ayrıntılar...

Pınar Altuğ'un tatil pozu olay oldu!

Çocuklar Duymasın dizisiyle tanınan 46 yaşındaki Türk oyuncu, sunucu ve eski manken Pınar Altuğ, kariyer hayatı haricinde özel yaşamıyla da sık sık gündeme geliyor.

46 yaşındaki 1 çocuk annesi Altuğ, şimdilerde eşi Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürmekte.

Fit oluşuyla dikkat çekmişti 2008 yılında hayatını Yağmur Atacan ile birleştiren başarılı oyuncu, fitliğiyle pek çok kez sosyal medya takipçileri tarafından konuşulup gündeme gelmişti.

Tatil anlarını paylaştı! Altuğ, son olarak tatil anlarını sosyal medyadan sevenleri ile paylaştı. Ünlü oyuncunun, tatildeki fit görüntüsü de yine gözlerden kaçmadı. Pek çok ünlü isim de Pınar Altuğ'un bu pozuna yorum ve beğeni yağdırdı.