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  4. Pınar Aylin paylaştı kızını gören inanamadı! Maya güzelliğiyle hayran bıraktı

Pınar Aylin paylaştı kızını gören inanamadı! Maya güzelliğiyle hayran bıraktı

22.02.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Pınar Aylin, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kızı Maya ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayan Aylin, kısa sürede gündem oldu. 49 yaşındaki şarkıcının kızını gören hayran kalırken "Ne kadar büyümüş", "Kardeşi sandım", "Güzelliğiyle annesini gölgede bırakmış" yorumları yapıldı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Pınar Aylin, Instagram hesabında 19 yaşındaki kızı Maya ile bir paylaşımda bulundu.

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Aylin'in paylaşımı sosyal medyaya dikkat çekerken Maya'yı gören şaşkına döndü. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Maya için "Ne kadar büyümüş", "Kardeşi sandım", "Güzelliğiyle annesini gölgede bırakmış" yorumları yapıldı.

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ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
SEHER DİLOVAN-ALAN DERE
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