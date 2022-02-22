Pınar Aylin paylaştı kızını gören inanamadı! Maya güzelliğiyle hayran bıraktı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Pınar Aylin, Instagram hesabında 19 yaşındaki kızı Maya ile bir paylaşımda bulundu.
Aylin'in paylaşımı sosyal medyaya dikkat çekerken Maya'yı gören şaşkına döndü. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Maya için "Ne kadar büyümüş", "Kardeşi sandım", "Güzelliğiyle annesini gölgede bırakmış" yorumları yapıldı.
ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI
Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
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