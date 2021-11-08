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  4. Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Tanıyabilene aşk olsun

Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Tanıyabilene aşk olsun

08.11.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Pınar Dilşeker imajında büyük bir değişikliğe gitti. Sosyal medyada ünlü müzisyen Pınar Dilşeker'i görenler tanıyamadı.

90'lı yıllara damga vuran ünlü müzisyen Pınar Dilşeker, uzun süredir ekranlarda görünmüyordu.

Şimdilerde 48 yaşında olan ünlü şarkıcı, son imajıyla görenleri şaşkına çevirdi.

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Gençlik halinden oldukça farklı bir görünüme kavuşan Dilşeker'in paylaşımına, ünlü isimlerden övgü dolu yorumlar geldi.

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PINAR DİLŞEKER KİMDİR?

25 Temmuz 2021 tarihinde dünyaya gelen ve bugün 49 yaşında olan Pınar Dilşeker, Türk Snata Müziği ve Fantezi müzik alanında yorumladığı şarkılarla tanınan bir ses sanatçısıdır.

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Müzik eğitimini İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda tamamlayan Pınar Dilşeker, "Şinanari" adlı şarkıyla 1990'lı yılların ortalarında tanındı. İbrahim Erkal ile çevirdiği dizide oyuncu olarak yer aldı ayrıca ve İbrahim Tatlıses'in "Allahım Neydi Günahım?" adlı klibinde de yer almıştır.
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İlk eşinden şiddet ve geçimsizlik nedeniyle ayrılmış bir erkek çocuğu vardır. İş adamı Ahmet Hamoğlu ile nişanlanıp ayrılmıştır.

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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Şükran Ovalı
Didem Soydan
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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