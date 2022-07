Pink Martini İstanbul'da konser verdi

İSTANBUL (AA) - ABD'li müzik grubu Pink Martini, Avrupa turnesi kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı.

Pasion Turca organizasyonuyla gerçekleştirilen konserde topluluk, "Katibim" ve Yıldırım Gürses'in "Aşkım Bahardı" adlı Türkçe eserlerin yanı sıra aralarında "Je ne veux pas travailler", "Quizas, Quizas, Quizas", "Amado Mio" ve "Ninna Nanna" şarkılarının da yer aldığı geniş bir repertuvarı yorumladı.

Grup, China Forbes'un solistliğinde yaklaşık iki saat sahnede kaldı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserin tüm biletleri konser öncesi tükendi.

"Sympathique", "Get Happy", "A Retrospective", "Hey Eugene", "Splendor in the Grass" ve "Je Dis Oui"'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda başarılı albüme imza atan grup, yayımladıkları albümleriyle altın ve platin plak kazandı.

Kendilerini "dünyanın değişik köşelerinden melodileri ve ritimleri bir araya getirerek modern formda sunan müzik arkeologları" olarak tanımlayan grubun şarkıları, "La Casa De Papel"den "The West Wing" ve "Desperate Houseviwes"a kadar birçok dizi ve filmde de yer buldu.