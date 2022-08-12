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  4. Playboy modeli Francia James, sadece iç çamaşırıyla alışveriş merkezinde tura çıktı! Görenler şaşkına döndü

Playboy modeli Francia James, sadece iç çamaşırıyla alışveriş merkezinde tura çıktı! Görenler şaşkına döndü

12.08.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Playboy modeli Francia James, alışveriş merkezinin ortasında sadece iç çamaşırıyla gezdiği bir paylaşım yaptı. James’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başarırken alışveriş merkezinde bulunan ziyaretçiler ünlü ismi gördüklerinde şaşkınlığını gizleyemedi.

Playboy modeli Francia James, sosyal medyada bir iç çamaşırı mağazasının deneme kabininden çıkarken başlayan ve tüm alışveriş merkezini iç çamaşırıyla gezdiği bir gönderi yayınladı. Daha öncesinde halk arasında ve toplu taşıma araçlarına iç çamaşırıyla binen James, bu kez de mağazadan mavi iç çamaşırı takımı, beyaz çorapları ve topuklu ayakkabılarıyla çıktı. İç çamaşırıyla alışveriş merkezinin içinde yürümeye başlayan James, diğer misafirlerin şaşkın bakışları altında gezisini tamamladı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

James’in paylaşımı sosyal medya kullanıcıları arasında kısa süree popüler olmayı başarırken 262 bin beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcıları James’in gönderisine binlerce yorumla destek oldu.
Bir sosyal medya kullanıcısı James’in gönderisine, “Çok güzelsin” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu durum çocuklara ve onu alışveriş merkezinde görmek istemeyen diğerlerine saygısızlıktır” yorumuyla modeli eleştirdi.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Alışveriş merkezi çıplak
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