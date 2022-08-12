Playboy modeli Francia James, sadece iç çamaşırıyla alışveriş merkezinde tura çıktı! Görenler şaşkına döndü

Playboy modeli Francia James, sosyal medyada bir iç çamaşırı mağazasının deneme kabininden çıkarken başlayan ve tüm alışveriş merkezini iç çamaşırıyla gezdiği bir gönderi yayınladı. Daha öncesinde halk arasında ve toplu taşıma araçlarına iç çamaşırıyla binen James, bu kez de mağazadan mavi iç çamaşırı takımı, beyaz çorapları ve topuklu ayakkabılarıyla çıktı. İç çamaşırıyla alışveriş merkezinin içinde yürümeye başlayan James, diğer misafirlerin şaşkın bakışları altında gezisini tamamladı.